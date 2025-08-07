Migración: Gran presencia de italianos en México

La investigación analiza la presencia y la dinámica social de la comunidad italiana local, utilizando un enfoque socioantropológico que considera los flujos migratorios contemporáneos e históricos.

“El objetivo principal -explicó a Ansa- es investigar la migración italiana en sus dimensiones demográficas, políticas, culturales y transnacionales, mediante una metodología mixta que combina herramientas cualitativas y cuantitativas: entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, observación participante, análisis de representaciones culturales y el uso de fuentes estadísticas y documentales”.

“En los últimos años -añadió- se ha observado un aumento significativo de la presencia italiana en México: según datos de AIRE, el número de ciudadanos residentes aumentó de 13.409 en 2012 a 22.188 en 2023. Sin embargo, la información generada por los institutos de estadística italianos y mexicanos no refleja plenamente la complejidad y la amplitud del fenómeno migratorio, por lo que la investigación prioriza un enfoque directo, centrado en las experiencias subjetivas y vividas de los migrantes.

El proyecto examina las motivaciones que llevan a los italianos a elegir México no solo por razones económicas, sino también por las oportunidades educativas, relacionales y culturales.

Además de centrarse en los recién llegados, la investigación también busca destacar los testimonios de primera mano de las comunidades de descendientes, explorando las formas de memoria, identidad y continuidad cultural presentes en la zona, contribuyendo así a una comprensión históricamente informada del fenómeno migratorio. (Ansa).