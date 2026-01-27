Migración: Greg Abbott pide "recalibrar" tácticas del ICE ante críticas

Abbott, defensor de una rigurosa aplicación de las leyes migratorias, destacó -en una reciente aparición en el programa de radio The Mark Davis Show- la necesidad de restablecer el respeto hacia los agentes de Immigration and Customs Enforcement.

"Es fundamental que la Casa Blanca revise su estrategia actual. Necesitamos respeto para los agentes del orden en nuestro país. ICE son agentes de la ley, y deben recalibrar lo que se necesita hacer para restablecer ese respeto, lo cual no es tarea fácil bajo las circunstancias actuales", afirmó.

El gobernador texano expresó su confianza en que la administración Trump está desarrollando un "plan de juego" que permitirá a los agentes operar "de una manera más estructurada" y deportar a indocumentados sin incitar problemas y enfrentamientos, como los que se han vivido recientemente.

"Eso es volver a lo que querían hacer desde el principio… remover a las personas que están aquí ilegalmente", agregó.

Además, Abbott no escatimó en críticas hacia la gestión de las autoridades de Minnesota, incluyendo al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a quienes acusó de "literalmente incitar violencia" por su manera de criticar la operación del ICE en la ciudad.

"Su deber es garantizar calma y orden en su comunidad", enfatizó el gobernador, en un momento de tensiones crecientes entre funcionarios locales y federales.

Este debate se desarrolla en un contexto de intenso escrutinio nacional sobre las tácticas de inmigración, particularmente después de que agentes federales intervinieran en una operación en Minneapolis, donde dos manifestantes perdieron la vida durante protestas contra la presencia de ICE.

Las autoridades locales manifestaron la necesidad de disminuir la presencia de agentes en la ciudad y de mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Las declaraciones de Abbott se suman a las de otros republicanos que critican a los políticos demócratas por su manejo de la crisis en Minnesota, instando a ajustes en las políticas migratorias para recuperar la "confianza pública" en las agencias de cumplimiento de la ley.

Simultáneamente, la polémica resuena en un contexto de presión política sobre la administración Trump, en medio del endurecimiento de las redadas migratorias.

Recientes operativos de ICE en ciudades gobernadas por demócratas han desencadenado protestas y acusaciones de uso excesivo de la fuerza. Organizaciones de derechos civiles y varios alcaldes acusaron al gobierno federal de actuar sin coordinación con las autoridades locales, exacerbando las tensiones sociales.

Desde la Casa Blanca, los funcionarios definieron estas operaciones como parte de una estrategia para reforzar el control fronterizo y cumplir las promesas de campaña de Trump.

Sin embargo, fuentes cercanas a la administración han señalado que se están considerando ajustes operativos para mitigar el impacto político de estas acciones y mejorar la imagen pública de ICE, en medio de un creciente debate nacional sobre los límites de la aplicación de las leyes de inmigración.

(ANSA).