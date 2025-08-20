Migración: Hoteles para migrantes en riesgo clausura en GB

La autoridad local del suburbio londinense de Epping, liderado por los conservadores, abrió el camino y obtuvo una orden judicial provisional del Tribunal Superior para expulsar a los solicitantes de asilo del Hotel Bell, que ha estado en el centro de manifestaciones antiinmigrantes durante semanas, las cuales generaron enfrentamientos con la policía después de que un hombre etíope fuera acusado de agredir sexualmente a un menor de edad.

Nigel Farage, líder del partido ultraderechista Reform UK, llamó a una "revuelta" en los municipios.

Además, afirmó que las diez administraciones de su partido "harán todo lo posible por seguir el ejemplo de Epping" y que el gobierno debe "escuchar la voluntad popular" y cerrar los hoteles.

El expartidario del Brexit, animado por las encuestas que han situado a Reform como el partido líder durante meses, se suma a la ola de alarma por el aumento de la delincuencia en el Reino Unido, principalmente delitos sexuales, atribuyéndolo cada vez más a la inmigración y a los "extranjeros", en particular a los solicitantes de asilo.

El gobierno, por su parte, volvió a mostrar signos de dificultad para abordar la situación.

Dan Jarvis, subdirector del Ministerio del Interior, declaró a la BBC que los hoteles, también ampliamente utilizados por el anterior gobierno conservador, representan una solución inadecuada y temporal para los solicitantes de asilo, y que se están considerando "opciones de emergencia" para reubicar a los migrantes alojados actualmente en el Hotel Bell.

Mientras, dos municipios ingleses de mayoría laborista, Wirral y Tamworth, también consideraron recursos contra hoteles ubicados en sus terrenos.

El juez del caso Epping reconoció que el uso de las instalaciones es ilegal y se convirtieron en un riesgo para la seguridad pública tras varias manifestaciones, incluidas las de activistas antirracistas, en las que la policía intervino para evitar enfrentamientos entre grupos rivales.

Todo esto se debe al temor de nuevos disturbios, como los que ocurrieron hace un año en varias partes de la isla tras la masacre de niñas en Southport.

El costoso sistema de recepción gestionado por el Ministerio del Interior, que comprende más de 210 hoteles que albergan a 32.000 personas que esperan el resultado de sus solicitudes de asilo, fue objeto de fuertes críticas.

Las autoridades locales critican al gobierno por no consultarles antes de elegir un hotel en su zona.

Por lo tanto, Starmer se enfrenta a numerosos problemas tras el récord de llegadas de migrantes, a pesar de su promesa de reforzar las fronteras.

La fecha límite de 2029, fijada por el gobierno en junio para poner fin al uso de hoteles como centros de recepción para solicitantes de asilo, parece estar a años luz de las exigencias actuales. (ANSA).