Migración: HRW señala a Italia, "con los migrantes, modelo represivo"

La organización resalta varios aspectos, desde el intento del gobierno de Giorgia Meloni de implementar sistemáticamente el "Protocolo de Albania" para limitar la llegada irregular de extranjeros, hasta las preocupaciones sobre regulaciones que podrían fomentar "restricciones injustificadas a la libertad de expresión y asociación".

Aunque las críticas a las leyes de inmigración se extienden también a la UE y a sus Estados miembros por los "graves riesgos y violaciones de los derechos humanos" derivados de sus políticas, el informe menciona otros temas.

En particular, se enfoca en un orden internacional ya debilitado por Rusia y China, ahora amenazado con "colapsar" bajo la "presión implacable" de la presidencia de Donald Trump en EE.UU., mientras se esparce por el mundo "una ola autoritaria".

En el caso de Italia, el primer aspecto señalado por HRW se refiere a sus políticas migratorias. El enfoque "represivo" de Roma, que detalla el informe anual de 2026, incluye "la detención en Albania de personas en espera de repatriación" y "la obstrucción de las operaciones de rescate humanitario en el mar".

El documento subraya que el plan para Albania se vio obstaculizado por varias decisiones judiciales. También destaca que, en noviembre pasado, "las autoridades italianas permitieron la renovación automática por otros tres años del Memorando de Entendimiento de 2017 sobre cooperación migratoria con Libia, a pesar de los graves abusos documentados".

El informe también menciona el "decreto de seguridad" aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2025 y declarado ley permanente dos meses después, que el gobierno había calificado como "estratégico".

Entre otros aspectos, HRW enfatiza que el paquete "endurece las penas por participar en manifestaciones no autorizadas" e introduce restricciones para contener "protestas en prisiones" y centros de migrantes, reforzando "varias disposiciones" de un proyecto de ley anterior que fue "criticado, entre otros, por las Naciones Unidas".

Además, la organización recuerda las recomendaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia sobre posibles problemas de discriminación racial en la actuación de la policía italiana.

Sobre el caso del soldado libio Osama Almasri, detenido en Turín y posteriormente liberado y repatriado en un avión del Estado, HRW sostiene que Italia "ignoró flagrantemente" una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra una persona acusada de crímenes de lesa humanidad. (ANSA).