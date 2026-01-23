Migración: Huelga en Minnesota contra el ICE, Casa Blanca manipula foto de activista

La controversia también continúa por una foto manipulada de la Casa Blanca. La imagen original, publicada por la secretaria del Interior, Kristi Noem, en X, mostraba a la activista de derechos civiles Nekima Levy Armstrong mirando serenamente hacia adelante en el momento de su arresto.

La mujer es una de las tres personas arrestadas por el allanamiento a una iglesia en St. Paul el domingo pasado. Sin embargo, la foto manipulada, publicada por la Casa Blanca, muestra a la activista llorando. Un portavoz intentó restarle importancia al incidente, calificándolo de "meme". "La aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán", escribió Kaelan Dorr, subdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, en X.

Mientras tanto, cientos de negocios en Minnesota, especialmente en Minneapolis y St. Paul, han cerrado, y miles de personas han suspendido sus actividades diarias habituales para protestar contra las redadas y arrestos de los agentes de inmigración.

Mientras tanto, el ICE parece haber ganado aún más poder.

Una circular interna autoriza a los agentes a entrar en domicilios sin orden judicial, una medida que, según expertos legales, viola las garantías consagradas en la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Incluso en una administración que siempre ha promovido una visión expansiva de su autoridad policial, la directiva, según los académicos, se destaca por ignorar las antiguas prohibiciones contra los registros sin orden judicial en propiedad privada, un concepto legal anterior a la creación de Estados Unidos y uno de los principios fundacionales del país.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó la medida para financiar el Departamento de Seguridad Nacional con 220 votos a favor y 207 en contra. La medida asciende a 64.400 millones de dólares, incluyendo 10.000 millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Siete demócratas votaron con los republicanos.

Tras la conmoción por el arresto del niño de 5 años en Minneapolis, que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sigue negando, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, volvió al tema. "Somos expertos en el manejo de menores", declaró en rueda de prensa.

"No porque queramos, sino porque nos vemos obligados", añadió, argumentando que cientos de miles de niños están siendo traídos a través de la frontera. Sin embargo, Quito ha solicitado explicaciones para "proteger la seguridad y el bienestar" del niño.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el consulado ecuatoriano en Minneapolis "solicitó de inmediato información oficial" a la agencia de inmigración para aclarar las circunstancias del incidente y la situación actual del niño. (ANSA).