Migración: Ilhan Omar, de refugiada a primera diputada musulmana de EEUU

Ilhan Omar fue objeto de críticas del presidente, Donald Trump, durante años y un blanco frecuente de ataques de la derecha.

El jefe de la Casa Blanca la llamó repetidamente "basura" debido a su origen somalí.

Omar, que representa al quinto distrito congresional de Minnesota, nació en Somalia en 1982 y emigró a Estados Unidos a los 12 años, tras abandonar su país debido a la guerra civil y pasar cuatro años en un campo de refugiados en Kenia.

Llegó a Estados Unidos en 1995, primero a Virginia y luego a Minneapolis, donde hay una gran comunidad somalí.

Y su impacto en Estados Unidos no fue fácil: Omar ha hablado repetidamente de haber sufrido acoso escolar por llevar pañuelo.

Algunos niños la empujaron por las escaleras, otros le pegaron chicle en el pañuelo.

En una ocasión, mientras se quejaba en casa, su padre la sentó y le explicó que esas acciones no se debían a que la odiaran, sino a que la gente se sentía "de alguna manera amenazada por su presencia". Estas palabras, confesó, le dejaron una huella imborrable.

Omar frecuentó la Universidad de Carolina del Norte y luego, de regreso a Minnesota, comenzó su carrera política.

En 2017, fue elegida para la Cámara de Representantes estatal. Dos años después, se convirtió en miembro del Congreso, la primera mujer musulmana en lograrlo, junto con Rashida Tlaib, demócrata de Michigan.

En Washington fue objeto de intensas críticas por parte de la derecha, especialmente por sus posturas sobre Israel y la guerra en Gaza.

Muchos la acusaron de antisemitismo, pero sus partidarios la ven como una defensora atacada únicamente por ser una mujer que usa pañuelo en el Congreso.

En las últimas semanas, los republicanos de la Cámara de Representantes amenazaron con iniciar una investigación en su contra, vinculándola con el fraude multimillonario del que Trump lleva semanas acusando a Minnesota.

Según las autoridades federales, algunos miembros de la comunidad somalí del estado presentaron facturas a agencias estatales por servicios sociales nunca prestados.

El presidente aprovechó el escándalo para atacar a la comunidad somalí y a Omar: "Deberían regresar a sus lugares de origen".

A lo largo de los años, el mandatario la criticó en numerosas ocasiones, llegando incluso a vincularla con los atentados del 11 de septiembre en un vídeo publicado en la red social X en 2019, que alternaba imágenes de ella con las de las Torres Gemelas en llamas. Ha incitado repetidamente a cánticos contra ella en sus mítines, coreando "­Enciérrenla!". (ANSA).