Migración: Inmigrantes retornan a escuelas con temor

Los distritos escolares de Los Ángeles y Chicago, el segundo y tercer sistema de escuelas públicas más grandes de los Estados Unidos, respectivamente, han regresado a las clases con nuevas pautas y protecciones para las familias inmigrantes, que desconfían de las medidas del gobierno federal para frenar la inmigración ilegal.

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) dijeron que prohibirán a los agentes de Inmigración o a las fuerzas del orden federal acceder a sus instalaciones a menos que los agentes presenten una orden firmada por un juez federal.

Más de medio millón de estudiantes de Los Ángeles Unified comenzaron a retornar esta semana a las escuelas con la fuerza policial del distrito sumándose para proteger a sus estudiantes inmigrantes. El superintendente de LAUSD, Alberto Carvalho, enfatizó que el distrito proporcionará a los estudiantes un espacio seguro "independientemente del estado migratorio".

Esto se produce porque los inmigrantes de todo el país tienen miedo de ser deportados de los campus escolares, ya que la administración continúa promocionando su promesa de campaña de deportar a los indocumentados.

Durante los primeros meses del segundo mandato del presidente, Esmeralda Alday, ex directora ejecutiva de educación para migrantes en escuelas de doble idioma (con el inglés como segunda lengua) para el Distrito Escolar de San Antonio, Texas, dijo que el miedo se extendió a través de las familias inmigrantes en su distrito como nunca había visto antes.

Algunas familias de estatus mixto, donde uno o ambos padres son indocumentados pero los niños son ciudadanos estadounidenses, no se inscribieron en el distrito escolar después de que Trump asumió el cargo en enero, según Alday.

La cofundadora de ImmSchools, Viridiana Carrizales, dijo a ABC News que estas familias ahora temen dejar a sus hijos en la escuela, y algunos ni siquiera saldrán de sus casas, porque corren el riesgo de ser detenidos. Afirmó que la administración de Trump no solo está apuntando a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, sino también a los inmigrantes en general.

"No quieren a nuestros hijos", dijo Carrizales. "No quieren niños inmigrantes en las escuelas, no quieren que se eduquen y eso es lo que está sucediendo.

Tenemos padres que no llevan a sus hijos a la escuela, tenemos padres que están retirando a sus hijos de los programas escolares.

Carrizales, cuya organización se asocia con los distritos escolares para crear escuelas más acogedoras y seguras para los estudiantes inmigrantes de K-12, dijo: "No hacer que estos niños reciban el apoyo que necesitan va a terminar haciéndonos daño a todos".

Pero mientras las familias y los funcionarios escolares se preparan para posibles medidas del ICE, la subsecretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró que no se han realizado arrestos en las escuelas K-12 durante el segundo mandato de Trump.

McLaughlin también advirtió que ningún estudiante de K-12 que sea ciudadano estadounidense debería temer la deportación o las redadas de ICE, incluso si sus padres no están documentados.

"Si estás aquí en los Estados Unidos legalmente, no hay aplicación de la inmigración, porque estás aquí en el país legalmente", dijo. (ANSA).