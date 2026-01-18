Migración: Italia y Libia refuerzan la colaboración en migración y comercio

"Hablamos del problema migratorio que nos afecta directamente. Libia, al igual que Italia, es un país de tránsito. Lamentablemente, en los últimos meses se han registrado aumentos en las salidas desde Libia, y queremos seguir fortaleciendo nuestra colaboración", dijo el canciller italiano.

"Estamos comprometidos a continuar reforzando nuestra cooperación, incluso en la formación de la policía libia", declaró Tajani, quien también destacó la necesidad de trabajar con países de origen como Bangladesh y de tránsito como Qatar.

La lucha contra los traficantes de personas, armas y drogas se convirtió en un tema central, reflejando la urgencia de un enfoque integrado.

El ministro también abordó los desafíos en Africa subsahariana, mencionando los riesgos de terrorismo y migración irregular que afectan la región.

La situación en Sudán fue otro punto crucial, dado que miles de personas huyen del conflicto.

"Debemos estar atentos a lo que ocurre en esta parte de Africa y seguir colaborando con Libia para obtener resultados positivos", añadió Tajani.

En el ámbito económico, Tajani subrayó la importancia de la estabilidad política en Libia, afirmando que es esencial para fomentar inversiones italianas en el país.

Durante el encuentro, se discutieron proyectos de inversión, incluyendo la colaboración con la empresa MSC, la mayor compañía de transporte marítimo del mundo, que establecerá una base en el puerto de Misurata.

"Queremos aumentar nuestra presencia en el Mediterráneo", destacó.

Además, se anunció la inminente construcción del terminal de contenedores en la "Zona Franca de Misurata", en un proyecto conjunto con Qatar que podría atraer inversiones de hasta US$ 2.700 millones en tres años. Este desarrollo posicionará a la zona como un eje clave en la expansión de infraestructuras portuarias en el norte de Africa.

El canciller italiano no solo se enfocó en los aspectos económicos, sino también en el proceso de reconciliación nacional y el apoyo a los esfuerzos de la ONU para la estabilidad y unidad de Libia.

La misión en Misurata, que incluye reuniones con líderes locales, refleja el compromiso de Italia con el desarrollo y la cooperación en la región. (ANSA).