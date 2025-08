Migración: Justicia europea cuestiona plan Meloni

El plan estrella de Meloni, que consiste en externalizar la tramitación de la inmigración a un país no perteneciente a la UE y acelerar la repatriación de los solicitantes de asilo rechazados, ha sido seguido de cerca por otros países de la Unión Europea que mostraron interés en replicarlo.

"La decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre los países de origen seguros para los inmigrantes ilegales es sorprendente. Una vez más, la jurisdicción, esta vez europea, reivindica espacios que no le corresponden, frente a responsabilidades que son políticas", afirmó el gobierno en su primera reacción.

Según el ejecutivo italiano, "el Tribunal de Justicia de la UE ha decidido delegar en cualquier juez nacional la decisión, no sobre casos individuales, sino sobre la parte de la política migratoria relacionada con la repatriación y expulsión de inmigrantes ilegales".

Así, por ejemplo, al identificar los llamados países seguros, permite que la decisión del juez nacional, incluso basada en fuentes privadas, prevalezca sobre los resultados de las complejas investigaciones realizadas por los ministerios implicados y evaluadas por el Parlamento", subraya.

Este costoso plan ha estado congelado durante meses debido a impugnaciones legales.

Los magistrados italianos han citado la decisión del Tribunal Europeo de que los Estados miembro no pueden designar a un todo un país como "seguro", facilitando así la repatriación de migrantes, cuando ciertas regiones de ese país no lo son.

En su sentencia publicada el viernes, el Tribunal no cuestionó el derecho de Italia a designar los llamados "países de origen seguros", como ya lo ha hecho. "Sin embargo, un Estado miembro no puede incluir a un país en la lista de países de origen seguros si este no ofrece una protección adecuada a toda su población", dictaminó.

Además, indicó que las fuentes de información en las que se basa la designación de "país seguro" del gobierno deben ser accesibles tanto para el acusado como para los tribunales.

"Esta es una medida que debería preocupar a todos, incluidas las fuerzas políticas que celebran la sentencia de hoy, ya que reduce aún más el ya limitado margen de maniobra de los gobiernos y parlamentos para regular y administrar el fenómeno migratorio", advierte la nota del gobierno italiano.

"La decisión del Tribunal debilita las políticas para combatir la inmigración ilegal masiva y proteger las fronteras nacionales.

Es destacable que esto ocurra tan solo unos meses antes de la entrada en vigor del Pacto de la UE sobre Inmigración y Asilo, que contiene normas más estrictas, incluidos los criterios para identificar a dichos países: un Pacto fruto del trabajo conjunto de la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea", afirma.

"Durante los diez meses que quedan hasta la entrada en vigor del Pacto Europeo, el gobierno italiano seguirá buscando todas las soluciones posibles, tanto técnicas como regulatorias, para proteger la seguridad de sus ciudadanos", concluye el comunicado.

En el caso examinado por el tribunal, a los dos ciudadanos bangladesíes trasladados a un centro de migrantes albanés se les negó la posibilidad de "impugnar y revisar la legalidad de dicha presunción de seguridad" mediante el examen de dichas fuentes.

"Un Estado miembro no puede designar como país de origen 'seguro' a un tercer país que no cumple, para ciertas categorías de personas, las condiciones materiales para dicha designación", declaró.

La lista de "países seguros" de Italia incluía a Egipto, Bangladesh y Túnez, donde organizaciones de derechos humanos han documentado abusos contra ciertas minorías.

Meloni y su homólogo albanés, Edi Rama, firmaron el acuerdo migratorio de Albania en noviembre de 2023. Según el plan, Italia financiaría y gestionaría los centros diseñados para agilizar el procesamiento de migrantes procedentes de países "seguros" y, por lo tanto, con pocas probabilidades de ser elegibles para el asilo.

Una serie de migrantes fueron enviados a estos centros desde octubre de 2024, pero fueron devueltos rápidamente a Italia después de que los jueces dictaminaran que no cumplían los criterios para ser detenidos allí.

Italia respondió modificando su lista de "personas seguras", pero los jueces fallaron dos veces más en contra de las detenciones posteriores y remitieron el asunto al TJUE. No obstante, el tribunal señaló que la legislación europea cambiará en junio de 2026, permitiendo "excepciones para estas categorías de personas claramente identificables".

El gobierno de Meloni ha calificado las sentencias de los jueces italianos de motivadas políticamente. (ANSA).