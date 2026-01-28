Migración: La diputada demócrata Omar agredida en Minneapolis

Los agentes de seguridad intervinieron rápidamente, lo esposaron y luego se lo llevaron. Tras superar la conmoción inicial, Omar continuó hablando. Luego, al salir de la sala, comentó: "No dejaré que los acosadores ganen".

El incidente confirma que la tensión en la ciudad de Minnesota se mantiene alta a pesar de los intentos de Donald Trump por una "desescalada".

Tras bajar el tono durante 24 horas, el presidente reanudó sus ataques. Primero agredió a Omar, acusándola de orquestar su ataque: "Creo que es una impostora. Probablemente la rociaron, conociéndola", dijo Trump. Luego, desató su ira contra el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a pesar de las conversaciones constructivas de los últimos días.

"Está jugando con fuego", escribió en su cuenta de red social Truth, al comentar las reiteradas declaraciones del alcalde durante días, en concreto, de que Minneapolis "no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración".

Frey se refería, como explicó en repetidas ocasiones, al deber de la policía de la ciudad, que es "mantener seguros a los ciudadanos, no aplicar las leyes federales de inmigración".

La averiguación en curso sobre el incidente que causó la muerte de Alex Pretti está rodeada de controversia.

Los dos agentes que dispararon fueron suspendidos mientras los investigadores continúan examinando las pruebas disponibles.

Stephen Miller, asesor de Trump y artífice de su ofensiva contra la inmigración, planteó la posibilidad de que se cometieran errores en Minnesota. Admitió que la operación no siguió las directrices establecidas por la Casa Blanca tras el tiroteo del 7 de enero que mató a otra manifestante en Minneapolis, Renee Good.

Y esta admisión muestra una flexibilización del tono incluso por parte de la administración, cada vez más agresiva, plagada de controversias y de acusaciones cruzadas sobre quién debería ser considerado responsable de la escalada en Minneapolis.

Si bien el controvertido comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, ya no está en su puesto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se muestra cada vez más preocupada.

Los demócratas pidieron unánimemente su destitución; también comienzan a surgir divisiones entre los republicanos. De hecho, dos senadores conservadores exigieron "su cabeza", y el riesgo para la Casa Blanca es que la revuelta se intensifique.

Los demócratas incluso salieron en defensa de Omar, condenando el "repugnante" ataque del que fue víctima.

La congresista fue blanco de ataques de Trump desde hace tiempo, quien la llamó repetidamente "basura" proveniente de un país de "piratas".

Poco antes de la embestida, el presidente, hablando desde Ohio, la había calificado como un ejemplo de migrantes "que no queremos en Estados Unidos".

La policía del Capitolio estadounidense, que indaga amenazas a miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, calificó la agresión de "inaceptable" y aseguró que hará todo lo posible para que el atacante reciba una sentencia ejemplar.

El hombre, identificado como James Kazmierczak, de 55 años, estaba sentado en primera fila escuchando a Omar. En cuanto la congresista terminó de argumentar que se debía abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entró en acción. Profundamente conmocionada, Omar pidió diez minutos para recuperarse y luego continuó su discurso. "Sobreviví a una guerra, eso no me detendrá", dijo segura de sí misma.

El célebre cantante Bruce Springsteen dedicó una canción a los ciudadanos de Minneapolis. Es en respuesta al terrorismo de Estado y en memoria de Alex Pretti y Renee Good: "Stay free".

