Migración: Madrid, batalla judicial por niños migrantes

La región de Madrid anunció hoy que recurrirá ante el Tribunal Supremo el nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros al considerar que "vulnera de nuevo competencias" regionales.

"El real decreto no es más que un eslabón más de una cadena que va a llevar a un reparto ilegal de esos menores no acompañados que están en Canarias y pretenden llevar a todas las comunidades salvo a Cataluña y País Vasco", afirmó el portavoz de la región de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Añadió, en referencia a la ausencia de Cataluña y País Vasco, debido al esfuerzo de acogida realizado en el pasado, que "es un nuevo peaje a los partidos independentistas".

Madrid tilda el sistema de reparto de "arbitrario, opaco y discriminatorio".

El delegado del ejecutivo de Sánchez en Madrid, Francisco Martín, respondió a Ayuso que "la política insolidaria y con cierto tufo racista es la marca de la casa".

Se trata del tercer recurso presentado por el ejecutivo regional de Madrid contra decretos del gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó esta semana que el 28 de agosto comiencen las reubicaciones de cerca de 4000 menores migrantes que se encuentran en Canarias, lo que ha sido criticado por varios gobiernos regionales del PP.

Para los traslados aprobó un fondo de 100 millones de euros.

Cada región, según el criterio fijado por el gobierno, debe cumplir un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes.

Las regiones que más jóvenes acogerán son Andalucía (677), Madrid (647) y Valencia (571).

El gobierno de Sánchez lo defendió como "un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país". (ANSA).