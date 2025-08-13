Migración: Más de 300 muertes desde inicios de año

Los datos fueron difundidos hoy por la organización, que expresó "ira y frustración" ante el último naufragio frente a las costas de Lampedusa, que dejó hasta el momento 26 muertos y unos 17 desaparecidos, otro hecho que pone de relieve una vez más los problemas pendientes que llevan años sin resolverse.

Durante el mismo período, especifica la agencia de la ONU, 14.063 migrantes fueron interceptados en el mar y devueltos a Libia, incluidos 12.170 hombres, 1295 mujeres, 453 menores y 145 personas de género desconocido.

Cálculos diferentes, pero la misma conclusión, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que registró 675 muertes, incluidas personas desaparecidas, "desde principios de año en el Mediterráneo central", lo que representa el 70% del total de muertes y desapariciones.

Según ACNUR, en julio, las personas que llegaron a las costas italianas procedían de Libia, Túnez, Turquía y Argelia.

Libia también fue el principal país de salida en julio, representando aproximadamente el 90% de todas las llegadas por mar a Italia, mientras que el 81% de quienes llegaron en julio desembarcaron en Lampedusa.

ACNUR reiteró su llamamiento para que se refuercen y coordinen las operaciones de búsqueda y rescate a nivel europeo con el fin de apoyar la labor de la Guardia Costera italiana y promover un acceso más amplio a los canales regulares para las personas que buscan protección internacional a través de corredores humanitarios y laborales, así como de evacuaciones.

Lamentó los drásticos recortes en la financiación para los 122 millones de personas que huyen de la guerra y las crisis humanitarias, "una cifra récord, el doble que hace 10 años".

Para Mediterranean Hope, estas muertes "no son culpa de quienes se van, sino responsabilidad política de los gobiernos europeos que trasladan el problema a otras partes. La consecuencia de estas políticas es la pérdida de vidas humanas y, con ellas, la dignidad y los valores de Europa".

Por su parte, Save the Children considera intolerable el sinfín de niños que mueren intentando llegar a Europa, mientras que Sea Watch expresa su ira y frustración porque "nuestra Aurora y otras ONG, de haber recibido instrucciones, podrían haber rescatado a personas en cuestión de minutos".

"¿Alguien sabía de la presencia de ese barco?", preguntó la organización. (ANSA).