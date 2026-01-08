Migración: Minneapolis, Corbyn denuncia "fascismo y escuadrones de la muerte"

"Esto es como el fascismo se muestra en nuestro tiempo, mientras un gobierno de extrema derecha alienta un violento escuadrón de la muerte a aterrorizar a las comunidades locales en la impunidad", vociferó en las redes sociales.

Corbyn expresó sus condolencias a la familia y amigos de la víctima, Renee Good, así como a todos aquellos "afectados por políticas de odio, violencia y miedo". A continuación, pidió "una alternativa basada en la esperanza" y la aceptación en el mundo, al tiempo que condenó los llamados a una línea dura contra los "programas antimigrante" evocados desde la derecha y no solamente, también en la política británica.

Palabras compartidas por otros exponentes de izquierda y del activismo por los derechos humanos en el Reino, donde no faltan las críticas por el silencio del gobierno del primer ministro laborista moderado, Keir Starmer, respecto a los sucesos de Minneapolis.

Anoche mismo, Starmer mantuvo una conversación calificada de "positiva y amistosa" con el presidente estadounidense, Donald Trump, centrada, en particular, en los sucesos de los últimos días en Venezuela. (ANSA).