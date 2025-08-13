Migración: Naufragio frente a Lampedusa, al menos 20 muertos

Los informes iniciales sugieren entre 70 y 80 sobrevivientes y las operaciones de recuperación continúan. Se espera que los cadáveres recuperados, que ya se encuentran a bordo de varias lanchas patrulleras, lleguen al puerto en un par de horas.

Lampedusa es uno de los principales puntos de entrada a Europa para los migrantes, ya que se encuentra más cerca de África que de la península itálica.

Cada año, decenas de miles de personas desesperadas prueban suerte en travesías clandestinas por el Mediterráneo desde Libia y Túnez, conocidas como "viajes de la muerte".

Según el Ministerio del Interior italiano, 38.263 migrantes forzados llegaron al país por mar en 2025, una cifra ligeramente superior a los 37.644 registrados en el mismo período del año anterior.

Al menos 370 personas han muerto y 300 están desaparecidas a lo largo de la ruta migratoria en el Mediterráneo central desde principios de año, hasta el 9 de agosto. Así lo informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU en Libia en su última actualización publicada el 9 de agosto.

Durante el mismo período, la agencia de la ONU especifica que 14.063 migrantes fueron interceptados en el mar y devueltos a Libia, incluidos 12.170 hombres, 1295 mujeres, 453 menores y 145 cuyo sexo se desconoce. (ANSA).