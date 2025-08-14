Migración: Ningún rastro de los desaparecidos

Se amplió el área de búsqueda. Continúan las entrevistas con grupos egipcios y sudaneses para comprender las circunstancias de la tragedia pero, sobre todo, para reconstruir el número exacto de personas a bordo de los dos barcos hundidos.

Los relatos son muy confusos. En total, había entre 100 y 110 personas a bordo de las dos embarcaciones, ambas procedentes de Libia. Por lo tanto, se cree que entre 13 y 23 migrantes están desaparecidos. Empero, a los hombres que vigilan el mar en las lanchas patrulleras les resulta extraño que no se haya encontrado a nadie, ni vivo ni muerto. Dos cuerpos, ya avistados ayer, permanecen atrapados en el casco hundido.

La búsqueda durará 72 horas y se espera que concluya el domingo por la mañana. El eco de la tragedia no detuvo el flujo de barcos y pequeñas embarcaciones desde Libia hacia Sicilia.

Desde anoche, se realizaron cinco rescates, con 202 personas desembarcadas en Lampedusa.

En el hotspot se hallan 269 personas. Entre los migrantes que llegaron hoy, dos fueron trasladados a la clínica ambulatoria, uno por lipotimia y el otro por hipotermia. Se confirmaron 34 casos de sarna, mientras que un hombre presenta lesiones por golpes, otro tiene un pie fracturado y otro una lesión ocular.

La desgarradora identificación de las víctimas del naufragio comenzará esta noche, o a más tardar el 15 de agosto. Entre los 58 náufragos en el hotspot (dos están hospitalizados en Agrigento), algunos dicen haber perdido a sus esposos e hijos, otros lloran la pérdida de sus hermanas y otros no logran asimilar que viajaban con toda su familia y no les queda nadie: desconocen el paradero de sus esposas e hijos pequeños. Todos reciben atención y apoyo de psicólogos de la Cruz Roja, que gestiona el centro en el distrito de Imbriacola.

A los migrantes que afirmen haber perdido a un familiar o compañero de viaje, quizás conocido durante su detención en una casa de seguridad libia, se les mostrarán fotos de los rostros de los 23 cadáveres en la morgue. Así, los sobrevivientes sabrán si entre las víctimas hay familiares o amigos o si están desaparecidos.

Mientras tanto, la Fiscalía dio luz verde al entierro de las víctimas: los 23 migrantes —13 hombres, 7 mujeres y 3 menores, incluido una recién nacida— se ahogaron. No se observaban signos de violencia en sus cuerpos. Luca Casarini, jefe de misión de Mediterranea Saving Humans, discrepó con el gobierno, afirmando que la tragedia de Lampedusa "podría haberse evitado".

"El gobierno, desde Salvini hasta Piantedosi, llegando incluso a la primera ministra Meloni —dice— se escuda en clichés para repetir la misma fórmula: la culpa es de los traficantes de personas. Por qué, pregunto a Meloni, no emitió una alerta oportuna a todos los barcos en ese tramo de mar, advirtiendo de una situación peligrosa, para dirigir el mayor número posible de embarcaciones hacia ese buque.

Necesitamos un verdadero plan de rescate, que colabore con los barcos civiles, en lugar de fomentar la falta de asistencia como medio de rechazo y utilizar los naufragios como disuasión de las salidas, que, como se demostró, ocurrirán de todos modos", (ANSA).