Migración: Noem bajo presión, pero Trump la salva, "hace un buen trabajo"

por Serena Di Ronza (ANSA) - NUEVA YORK, 27 GEN - El expresidente estadounidense Joe Biden rompió el silencio sobre los recientes acontecimientos en Minneapolis, donde agentes federales fueron responsables de la muerte de Renee Good y Alex Pretti

"No somos un país que mata a sus ciudadanos en la calle", afirmó Biden, expresando el creciente descontento en Estados Unidos respecto a aquella gestión de la inmigración que le permitió a Donald Trump ganar las elecciones

En este contexto, los demócratas exigieron al presidente Trump que despida a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interna, o serán enviados los procedimientos para su juicio político (impeachment)

Trump, por su parte, permanece firme en su apoyo a Noem

El presidente aseguró que ella "permanecerá en su puesto" y confía en su desempeño: "Está haciendo un buen trabajo"

Durante una reunión de dos horas en el Despacho Oval, Trump expresó su frustración, lo que llevó al envío de Tom Homan, el jefe fronterizo, a Minneapolis y a la salida de Gregory Bovino, líder de la Patrulla Fronteriza, quien recibió instrucciones de abandonar la ciudad

La llegada de Homan fue parte de un plan de la administración para restablecer la calma en Minneapolis, donde las tensiones siguen en aumento

En esta visita, Homan se reunió con el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey. Mientras tanto, Trump calificó la muerte de Pretti como un "incidente desafortunado", señalando que el hombre no se comportaba "como un asesino", aunque añadió que no se debe protestar "con armas", contradictoriamente alejándose del consejo de su asesor principal, Stephen Miller, principal arquitecto de las políticas migratorias

La Silicon Valley reaccionó de forma polarizada ante estos acontecimientos

Mientras Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic condenaron los incidentes en Minnesota, el silencio de otros líderes como Sundar Pichai de Google y Tim Cook de Apple se hizo evidente

La primera dama, Melania Trump, quien asistió a un evento en la Casa Blanca poco después de la muerte de Pretti, instó a la unidad y a manifestaciones pacíficas, afirmando: "Estoy en contra de la violencia"

Sin embargo, cientos de empleados de empresas tecnológicas firmaron una carta abierta, Iceout.tech, condenando la violencia en Minneapolis y solicitando la expulsión del Servicio de Inmigración y control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) de las ciudades estadounidense

Las críticas también están resonando en el Congreso, donde persiste la amenaza de un nuevo cierre gubernamental el fin de semana debido a cuestiones relacionadas con ICE

Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara, advirtió que si Noem no es despedida, se lanzará una investigación y se iniciarán procedimientos de impeachment

Además, han amenazado con cerrar el gobierno a menos que se implementen reformas a las medidas bajo examen, lo que podría acarrear severas consecuencias políticas para el Partido Republicano. (ANSA)