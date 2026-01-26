Migración: NRA contra el magnate, "en juego la segunda enmienda"

Después de haberse alineado inicialmente con la administración al acusar a los demócratas y echarles la culpa de la violencia desatada en Minneapolis, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) moderó su postura.

En una declaración pública contra el gobierno, advirtió que demonizar a quienes tienen legalmente una pistola pone en riesgo la Segunda Enmienda.

Esta advertencia muestra los peligros a los que se están exponiendo la administración y los conservadores al señalar la peligrosidad de Pretti solo por estar armado, considerando también que ningún video lo ha capturado agitando una pistola contra los agentes.

Durante décadas, la NRA y los republicanos han defendido sin condiciones, incluso frente a las tragedias de los tiroteos en las escuelas, el derecho de los estadounidenses a portar armas.

La ruptura de esta alianza podría resultar costosa para el partido del presidente en las elecciones de mitad de mandato, donde los conservadores ya enfrentan dificultades debido a la caída en las encuestas del presidente.

"La Segunda Enmienda protege el derecho de los ciudadanos estadounidenses a portar armas durante las protestas, un derecho que el gobierno federal no debe violar", observó la asociación Gun Owners of America, reforzando la posición de la NRA.

"Portar un arma de fuego no es una sentencia de muerte, es un derecho consagrado por la Constitución", destacó el representante republicano Thomas Massie, uno de los mayores detractores de Trump y una voz disidente en un Congreso de mayoría conservadora, que rápidamente salió a defender la posición de la administración.

Los liberales también defienden a Pretti por tener un arma: poseer una pistola no significa tener malas intenciones durante una manifestación y, sobre todo, no justifica su asesinato a manos de un agente federal. (ANSA).