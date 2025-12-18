Migración: OIM destaca aportes de migración venezolana

"Los hallazgos de este estudio muestran claramente que cuando los gobiernos amplían las oportunidades para las personas migrantes, a través de procesos de regularización e integración, toda la sociedad se beneficia", afirmó María Moita, directora regional de la OIM.

La Organización señaló que el aporte fiscal de la diáspora venezolana en los países de acogida representa alrededor del 1,2% y citó como ejemplo el caso colombiano, donde las contribuciones anuales de los migrantes superan los US$529 millones.

Agregó que los emprendimientos venezolanos han generado 40.000 puestos de trabajo en Panamá e inversiones superiores a los US$1.100 millones en Aruba, en sectores económicos como tecnología, turismo y gastronomía.

La OIM sostuvo que el potencial de la migración venezolana se ve limitado, dada las barreras para el acceso a préstamos bancarios, al tiempo que señaló que "el 82% de la diáspora en la región trabaja en el mercado laboral informal y el 41% no tiene acceso a crédito ni a servicios financieros formales".

"Los países de América Latina y el Caribe han comprobado que la migración es una fuente de crecimiento económico, así como de creatividad y dinamismo", añadió Moita. (ANSA).