Migración: ONG denuncian nuevas reglas de la UE "al estilo de la ICE de EEUU"

Se trata de "un reglamento sobre deportaciones para ampliar y normalizar los controles migratorios y las medidas de vigilancia en nuestras comunidades. Su objetivo es obligar a los Estados miembros a 'identificar' a las personas indocumentadas, transformando los espacios cotidianos, los servicios públicos y las interacciones comunitarias en herramientas de control migratorio similares a las del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)", indica la denuncia.

Agrega que "en Estados Unidos, esto ya provocó una crisis de salud pública en la que las personas indocumentadas evitan el acceso a la atención médica básica por temor a ser denunciadas o secuestradas".

Según las ONG -de las que hasta ahora firmaron 88, procedentes de varios Estados miembros-, las medidas podrían incluir "redadas policiales en domicilios particulares, en espacios públicos, como el despliegue por parte de Francia de 4.000 agentes de policía en junio de 2025 para realizar controles generalizados en estaciones de autobuses y trenes, con el objetivo de arrestar y detener a personas indocumentadas, o la introducción por parte de Bélgica de controles fronterizos internos en autopistas, estaciones y aeropuertos".

Además, las ONG señalan las consecuencias de la vigilancia y la tecnología, como la recopilación y el intercambio masivos de datos personales entre las fuerzas policiales de toda la UE, así como el uso de sistemas de identificación biométrica para rastrear los movimientos de las personas y aumentar la vigilancia de los migrantes indocumentados y las víctimas de racismo.

También, hacen hincapié en las obligaciones de información impuestas a las autoridades públicas, como las impuestas a la oficina alemana de bienestar social desde la década de 1990 o las que se están debatiendo en Suecia; y el cribado basado en la apariencia, el idioma o el origen percibido, en lugar del comportamiento individual, lo que conduce a la discriminación contra las comunidades afectadas por el racismo, una práctica ya común en Europa.

"Esta amenaza es real e inmediata", advierten. (ANSA).