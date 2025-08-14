Migración: Pakistán arresta a 280 afganos que esperaban visa para Alemania

Estas personas habían colaborado con instituciones y organizaciones alemanas antes de la llegada de los talibanes, junto con sus familias, quienes huyeron tras la caída de Kabul para evitar represalias.

Según la prensa germana, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán se puso en contacto con las autoridades pakistaníes para solicitar la liberación de los arrestados.

En total, se informó que más de 2000 personas llevan tiempo esperando una solución, una situación que se agravó tras la suspensión de los programas de refugiados por parte del nuevo gobierno.

Dado que la embajada de Alemania en Kabul está cerrada, las autoridades alemanas en Pakistán se hicieron cargo del asunto.

Aún no está claro si todos los arrestados fueron deportados: el diario Taz informó inicialmente que algunos ya habían sido deportados a Afganistán.

La prensa alemana informó que al menos 35 ya fueron expulsados y que recibió el testimonio de un afgano, según el cual ya fueron trasladados a la ciudad fronteriza de Peshawar.

