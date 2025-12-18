Migración: Piden "regularización express" de migrantes en Chile
182.000 de ellos se empadronaron con la expectativa de ser legalizados.
La misiva se da en momentos en que continúa la presión del presidente electo José Antonio Kast para que se vayan de Chile antes de que él asuma, en marzo próximo.
Las organizaciones civiles hacen referencia directa al proceso de Empadronamiento Biométrico de Personas Migrantes, impulsado por el Ejecutivo, y que, advierten, generó una expectativa fundada de avanzar hacia una regularización acotada que hasta ahora no ha tenido continuidad, según consigna el diario electrónico El Mostrador.
Ese empadronamiento realizado por el gobierno chileno fue un proceso que registró fotos y huellas de 182.000 migrantes que ingresaron irregularmente y que se plegaron al llamado de las autoridades.
El documento, firmado por cuatro mil adherentes, sostiene que existe un deber ético y político de abordar esta situación, considerando que fue el propio gobierno el que estudió la posibilidad de que dicho empadronamiento derivara en un proceso de regularización.
No avanzar en esa dirección ha dejado a miles de personas en una situación de incertidumbre jurídica y vulnerabilidad social, señalan.
Las organizaciones alertan que las personas migrantes en Chile atraviesan uno de los momentos más adversos de las últimas décadas, marcado por expresiones crecientes de xenofobia, aporofobia, racismo y criminalización". (ANSA).