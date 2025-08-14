Migración: Policía de DC aumentará cooperación con ICE

Lo informaron medios locales, según los cuales la medida es una desviación de la política anterior del departamento de policía y permitirá que los inmigrantes que no han sido detenidos o acusados de un delito sean denunciados a ICE para su posible arresto y deportación.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, ha insistido en que su ciudad no es una ciudad santuario porque las fuerzas del orden allí han cooperado con ICE en el pasado.

Pero la ciudad tiene varias políticas a favor de la inmigración en los libros, incluida una que permite a los no ciudadanos votar en las elecciones locales y otra que limita la cooperación con las agencias federales de inmigración.

El presidente Donald Trump federalizó el lunes el departamento de policía de D.C. y desplegó 800 soldados de la Guardia Nacional en un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra la delincuencia en el distrito, a pesar de que las tasas de criminalidad en la ciudad están en su nivel más bajo en décadas.

"Permítanme ser muy clara: el crimen en D.C. está terminando", dijo la Fiscal General Pam Bondi esta semana.

Parte de la acción de Trump en Washington incluyó movilizar a agentes federales de la ley, incluidos los de ICE, para patrullar las calles de Washington junto a los oficiales del Departamento de Policía Metropolitana. (ANSA).