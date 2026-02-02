Migración: Puede haber 1.000 migrantes desaparecidos tras ciclón en el Mediterráneo

"Están surgiendo los contornos de la mayor tragedia de los últimos años en las rutas del Mediterráneo central, y los gobiernos de Italia y Malta guardan silencio y no mueven un dedo", denuncia la presidenta Laura Marmorale.

El único comunicado oficial de la Autoridad Marítima Europea indicaba al menos 380 personas desaparecidas en el mar hasta el 24 de enero, recuerda Mediterranea.

Sin embargo, "los testimonios recopilados por refugiados en las comunidades presentes en Túnez pintan un panorama mucho más amplio y alarmante", con varias docenas de barcos que, según se informa, partieron de Sfax durante el ciclón, muchos de los cuales nunca regresaron.

En la última semana, se han dado a conocer nuevos nombres: personas que se sabía que habían partido y que ahora están inlocalizables, sin llamadas desde Libia, sin contacto desde los centros de detención, sin confirmación de fallecimiento y sin rastro del desierto argelino. Mientras tanto, las autoridades maltesas han recuperado decenas de cadáveres en el mar.

El 30 de enero, el cuerpo de una mujer fue recuperado por el buque de rescate civil Ocean Viking en la zona de búsqueda y rescate de Malta, y atracado en Siracusa el sábado.

La información sigue siendo fragmentaria y, en ocasiones, contradictoria, pero una cosa es segura: la magnitud de lo ocurrido supera con creces las únicas noticias oficiales publicadas hasta la fecha. Lo cierto es que cientos de familiares, parientes y amigos de los desaparecidos están desesperados.

"Ante esto, el silencio y la inacción de los gobiernos maltés e italiano son espantosos: no se debe hablar de quienes han perdido la vida en el mar, especialmente cuando estas muertes demuestran el fracaso de las políticas migratorias y la colaboración con Libia y Túnez, y mientras se preparan nuevas medidas brutales contra los migrantes y la solidaridad", enfatizó la presidenta de Mediterranea Saving Humans.

"Pero, como en la apertura del juicio por la masacre de Cutro el viernes pasado, junto con los refugiados en Libia y Túnez, no dejaremos de exigir con fuerza verdad y justicia incluso frente a esta tragedia de proporciones sin precedentes", añadió.

Autoridades italianas calcularon que hasta 380 personas pudieron morir en el Mediterráneo durante el ciclón Harry, que golpeó con olas endemoniadas el sur de Italia y la isla de Malta. Las autoridades maltesas confirmaron un naufragio con 50 fallecidos y un único sobreviviente, rescatado tras 24 horas en el mar.

El corredor del Mediterráneo central, con salidas desde Túnez o Libia, sigue siendo una de las rutas más mortales del mundo. Desde 2014, organismos internacionales registraron al menos 25.600 muertes y desapariciones en este cruce imposible.

(ANSA).