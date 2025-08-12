Migración: Récord de migrantes en GB, 50.000 en un año

Tras las cifras récord de llegadas registradas en las últimas semanas en el primer semestre de 2025 —un fuerte aumento en comparación con el mismo período de años anteriores—, esta semana se superó otro umbral psicológico: el de los 50.000 "inmigrantes ilegales" que han desembarcado en las costas de la isla (y se han registrado) en los 13 meses transcurridos desde el regreso del Partido Laborista a Downing Street, tras las elecciones de julio de 2024, bajo el liderazgo moderado del premier Keir Starmer.

La cifra, confirmada en 50.271 por datos actualizados del Ministerio del Interior, representa un nuevo revés para un gobierno y un primer ministro que luchan por alcanzar el consenso.

Durante meses, se han aferrado a la exigencia de un renovado compromiso con una línea dura en las fronteras tras el Brexit, incluso a costa de seguir (hasta ahora en vano) las consignas de partidos como Reform UK, la coalición británico-Trump liderada por Nigel Farage, que en las últimas encuestas nacionales aventaja al Partido Laborista hasta en diez puntos porcentuales.

Este compromiso va acompañado de la exigencia de una serie de acuerdos internacionales y medidas represivas internas más estrictas para acelerar las repatriaciones, de las que Starmer volvió a presumir ayer en su perfil X. Sin embargo, sigue arrojando cifras incomparablemente inferiores a las de los recién llegados.

Entrevistada por la BBC, la viceministra del Interior, Jacqui Smith, admitió en esencia la diferencia entre las declaraciones y los hechos concretos, calificando las cifras de "inaceptables".

Sin embargo, expresó su confianza en que el acuerdo sin precedentes anunciado durante la reciente visita de Estado de Emmanuel Macron a Londres para un programa piloto de devoluciones forzadas parciales a Francia, el país de origen del último tramo de migrantes desesperados que cruzan hacia la costa inglesa, podría servir como "elemento disuasorio".

La oposición de derecha, sin embargo, persiste en reavivar la alarma y los tonos de voz cada vez más acalorados, acusando al Partido Laborista de Starmer de, en realidad, aplicar una "política de rendición en las fronteras", oculta tras proclamas de mano dura.

"Los planes laboristas para erradicar las bandas de traficantes son solo eslóganes; la situación ha empeorado desde que llegaron al poder", bramó hoy la líder conservadora, Kemi Badenoch.

“El país está fuera de control”, enfatizó Farage, evocando vínculos entre inmigración y delincuencia, no sin un guiño a las protestas callejeras que se han producido en todo el Reino Unido este verano contra la vivienda para solicitantes de asilo.

Mientras tanto, la controversia y las amenazas no logran detener la marcha de quienes parecen no tener nada que perder: como en el caso de una mujer de unos treinta años que falleció en las últimas horas en las peligrosas aguas del canal de la Mancha, frente a la costa del departamento francés de Nord.

Al parecer, se cayó de una "pequeña embarcación" que salía sin siquiera poder salir al mar. Su cuerpo fue arrastrado a la playa de Malo, cerca de Dunkerque: se trata de la decimonovena muerte en el canal de la Mancha desde principios de año, según la organización de ayuda a los migrantes Utopia 56, entre los contabilizados. (ANSA).