Migración: Renee Nicole Good, poetisa y madre de tres hijos

Un alma buena, como dijo su madre, Donna Ganger, "probablemente aterrorizada" cuando un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sigla en inglés) le disparó tres veces en la cabeza en Minneapolis, la ciudad que recientemente se había convertido en su hogar adoptivo.

"On Learning to Dissect Fetal Pigs" (Aprendiendo a diseccionar fetos de cerdos) era el curioso título del poema con el que al borde de graduarse en escritura creativa en Old Dominion University en Virginia, la entonces Renee Macklin ganó en 2020 un premio reservado para estudiantes universitarios.

Aún no está claro qué hacía, después de llevar a su hijo menor a la escuela, en la nevada intersección entre la calle 34 y Avenida Portland: "Observadora legal" de las actividades del ICE que exploraban el vecindario en busca de indocumentados fue una de las hipótesis planteadas de inmediato.

"Era una residente de nuestra ciudad que se preocupaba por los vecinos y fue asesinada por el gobierno federal", dijeron los miembros del City Council en una declaración.

Originaria de Colorado, Renee tenía 37 años y hace tres años había cambiado su apellido de Macklin (el de su segundo esposo) a Good en un homenaje a su nueva pareja.

De piel clara y rubia, Good había estado casada previamente dos veces: tras divorciarse de su primer marido, que pidió mantener el anonimato para proteger la privacidad de los hijos adolescentes, quedó viuda en 2023 de Tim Macklin, un comediante y exmilitar con quien había producido un podcast, y que era el padre de su hijo menor, quien ahora queda huérfano de ambos padres, y de quien, al parecer, se encargarán los abuelos paternos.

"No era una activista, sino una ferviente cristiana", afirmó su primer esposo a los medios de Estados Unidos.

Higienista mental, luego cajera de banco, pero sobre todo, más recientemente, madre a tiempo completo, después de una etapa en Kansas City, solo el año pasado Renee se había mudado a Minneapolis con una nueva pareja: "Acaban de dispararle a mi esposa", dice la mujer, que estaba grabando la escena desde el vehículo y que había corrido detrás del SUV con la matrícula de Kansas City cuando Renee, ya mortalmente herida, apretó el acelerador.

"Fue toda mi culpa. Soy yo quien le pedí que viniera aquí", dice nuevamente la mujer, desplomándose en el suelo junto a un perro. No está claro si las dos mujeres vivían en la zona: "Tengo un niño de seis años en la escuela, somos nuevas aquí, no tenemos a nadie", dice la mujer a quien le preguntaba si había alguien a quien contactar. (ANSA).