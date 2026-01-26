Migración: republicano en carrera para gobernar Minnesota renuncia

"No puedo apoyar las represalias declaradas por los republicanos a nivel nacional contra los ciudadanos de nuestro estado, ni puedo considerarme miembro de un partido que las tomaría", declaró Madel en un video publicado en las redes sociales de su campaña.

Madel afirmó que apoyaba los objetivos iniciales del ICE de identificar y deportar a "lo peor de lo peor" de Minnesota.

"Pero la Operación Metro Surge se expandió mucho más allá de su objetivo declarado de abordar amenazas reales a la seguridad pública. Los ciudadanos estadounidenses, especialmente los de color, viven con miedo. Los ciudadanos estadounidenses deben portar documentos para comprobar su ciudadanía; eso está mal", declaró Madel.

También condenó la autorización para que los agentes del ICE allanaran viviendas utilizando únicamente una orden administrativa firmada por un agente de la Patrulla Fronteriza, calificándola de inconstitucional.

"Usar las investigaciones penales como arma contra la oposición política es inconstitucional, independientemente de quién esté en el poder. Al final, tengo que mirar a mis hijas a los ojos y decirles que creo que hice lo correcto, y lo estoy haciendo hoy", concluyó Madel (ANSA).