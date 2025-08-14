Migración: Retoman búsqueda de naufragios en Lampedusa

Hasta ahora fueron rescatados 23 cadáveres, pero el número de muertos confirmados, según las autoridades, asciende a 27. El personal de la Cruz Roja Italiana comenzó a entrevistar a los sobrevivientes por grupos lingüísticos: pakistaníes, egipcios y sudaneses, y finalmente a los somalíes.

Sus testimonios ayudarán a reconstruir los detalles de lo ocurrido antes y durante el naufragio de los dos barcos y a recopilar los nombres de las víctimas y los desaparecidos.

"De los 58 sobrevivientes recibidos el jueves en el punto de acceso, 21 son menores de edad. Otros dos fueron llevados a un hospital. Todos pasaron una noche tranquila y se encuentran en buen estado de salud", declaró Imad Dalil, director del punto de acceso gestionado por la Cruz Roja Italiana en Lampedusa".

El balance del doble naufragio aún no es definitivo, pero ya es trágico: 27 muertos, entre ellos una niña de un año y tres adolescentes, y varias decenas de desaparecidos.

Dos embarcaciones cargadas de migrantes naufragaron en mar abierto a 22,5 kilómetros de Lampedusa, otra tragedia que vuelve a poner el foco sobre estos viajes de esperanza que se convierten en un infierno. Actualmente hay 60 sobrevivientes.

Según los testimonios de los sobrevivientes, había entre 90 y 100 migrantes en las dos embarcaciones, por lo que se calcula que los desaparecidos son entre 20 y 40.

La Fiscalía de Agrigento ha abierto una investigación sobre el naufragio, cuyas circunstancias aún no están claras. Al mediodía del miércoles, un helicóptero de la Guardia di Finanza avistó una de las dos embarcaciones semihundida y dio la alarma de inmediato. Lanchas patrulleras de la Guardia Costera, la Policía Financiera y Frontex partieron de Lampedusa.

Según los sobrevivientes, las dos embarcaciones habían zarpado la noche del martes desde Trípoli, Libia. A bordo viajaban pakistaníes, somalíes y sudaneses. Una de las dos, con destino a Sicilia, comenzó a hacer agua y luego volcó. Algunos refugiados lograron pasar a la otra, pero muchos cayeron al agua.

Poco después, la segunda embarcación, sobrecargada, también volcó. Los primeros cuerpos fueron recuperados de inmediato.

Durante el día, los rescatistas recuperaron a los demás: dos habían permanecido en el interior de una de las dos embarcaciones hundidas.

Las operaciones de búsqueda y rescate de los supervivientes continuaron durante todo el día, coordinadas por el Centro de Rescate Marítimo (CRSM) de la Guardia Costera de Palermo.

(ANSA).