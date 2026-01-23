Migración: Revelan que ICE allana casas sin aval de jueces

Un memorando interno fechado el 12 de mayo y divulgado esta semana por dos denunciantes establece que los agentes pueden basarse en una "orden administrativa" para ingresar a domicilios cuando exista una orden final de expulsión, sin necesidad de contar con una orden judicial emitida por un magistrado.

Las órdenes administrativas, firmadas por funcionarios de las oficinas locales de ICE, autorizan detenciones, pero representan un estándar legal inferior al de una orden judicial, que es la que generalmente se requiere para que las fuerzas de seguridad ingresen a una vivienda.

La revelación se produce mientras ICE intensifica operativos en todo el país para aumentar el número de deportaciones, en medio de crecientes cuestionamientos sobre sus métodos.

Los funcionarios no precisaron cuántas viviendas fueron allanadas bajo este esquema, pero indicaron que el memorando de mayo se basó en una opinión emitida en marzo de 2025 por la Oficina del Asesor Jurídico General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El encargado de implementar la medida es Charlie Wall, recientemente designado subdirector interino de ICE. Según los testimonios, Wall viajó a Los Ángeles en junio para instruir a los agentes antes de una operación migratoria en esa ciudad.

A partir del 6 de junio, ICE intensificó los arrestos en el área metropolitana de Los Ángeles, una presencia que desató protestas en distintos puntos de la ciudad contra las redadas migratorias.

Uno de los funcionarios indicó que la nueva política ya figura en materiales de capacitación para agentes.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó que la política está en uso, aunque evitó precisar en cuántos casos se aplicó.

"En todos los casos en que el DHS utiliza una orden administrativa para ingresar a una residencia, el extranjero ilegal ya tuvo pleno debido proceso", afirmó.

El memorando, firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, fue entregado al senador demócrata Richard Blumenthal por los denunciantes. En el documento se reconoce que se trata de un cambio respecto de prácticas anteriores.

"Aunque históricamente el DHS no se basó únicamente en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros en sus residencias, recientemente se determinó que la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones migratorias no lo prohíben", señala el texto.

El instructivo autoriza a "arrestar y detener a extranjeros" en sus domicilios si pesan sobre ellos órdenes finales de expulsión dictadas por jueces migratorios, la Junta de Apelaciones de Inmigración o tribunales federales.

El memorando indica además que los agentes deben dar tiempo a las personas para cumplir con la orden, evitar ingresar antes de las 6 de la mañana o después de las 22, y utilizar "solo la fuerza necesaria y razonable". (ANSA).