Migración: Trump acusa al alcalde de Minneapolis de "jugar con fuego"

"Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que 'Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes migratorias federales'. Esto ocurre después de haber tenido una muy buena conversación con él", escribió Trump en redes sociales.

"¨Podría alguien de su entorno explicarle que esta declaración constituye una violación muy grave de la ley y que está JUGANDO CON FUEGO?", añadió.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que Frey informara públicamente que, durante su reunión con el denominado "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, reiteró su pedido de que la operación federal en la ciudad "finalice lo antes posible".

"He compartido con el señor Homan los graves impactos negativos que esta operación ha tenido en Minneapolis y en las comunidades aledañas, así como la presión adicional sobre nuestra policía local", sostuvo Frey.

El alcalde agregó que dejó en claro que la ciudad "no aplica ni aplicará las leyes migratorias federales" y que su prioridad seguirá siendo "mantener seguros a los vecinos y las calles".

La controversia se desarrolla en un contexto de fuerte tensión tras el tiroteo fatal de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, ocurrido el fin de semana durante un operativo federal.

El principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que la administración está "evaluando" si agentes de Customs and Border Protection en Minneapolis no siguieron los protocolos previos al uso letal de la fuerza.

El episodio desató protestas, reclamos de investigaciones independientes y cruces internos dentro del propio gobierno.

En ese marco, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, visitó el memorial de Pretti y afirmó que el foco no debe estar en un cambio de tono de Washington, sino en la retirada de los agentes federales y en la rendición de cuentas. "Necesitamos que se vayan de aquí y necesitamos responsabilidad por lo ocurrido", dijo.

Pese al clima de confrontación, Homan calificó como "un punto de partida productivo" sus reuniones con Walz y Frey.

"Todos coincidimos en que debemos apoyar a las fuerzas de seguridad y sacar a los criminales de las calles", escribió en la red X. Reconoció que existen desacuerdos, pero sostuvo que las conversaciones continuarán en los próximos días.

Homan agregó que en los encuentros se abordaron "los problemas sobre el terreno" y remarcó que Trump "ha sido claro" en su objetivo de que las ciudades estadounidenses sean "seguras para los ciudadanos que respetan la ley".

La negativa de Minneapolis a aplicar directamente las leyes migratorias federales se inscribe en una larga disputa entre la Casa Blanca y ciudades gobernadas por demócratas, que reivindican su estatus de sanctuary cities.

La situación en Minnesota se convirtió en uno de los focos más sensibles de la política migratoria y de seguridad del gobierno de Trump, y podría sentar precedentes para futuras intervenciones federales en otras grandes áreas urbanas del país. (ANSA).