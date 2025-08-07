Migración: Trump busca omitir a inmigrantes del censo

"He dado instrucciones a nuestro Departamento de Comercio para que comience a trabajar de inmediato en un censo nuevo y altamente preciso basado en hechos y cifras modernos y, lo que es más importante, utilizando los resultados y la información obtenida de las elecciones presidenciales de 2024", escribió el presidente en una publicación en Truth Social.

"Las personas que están en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO", subrayó el mandatario.

La Casa Blanca y el Departamento de Comercio no hicieron comentarios al respecto sobre el plan de Trump y a qué información de las elecciones presidenciales del año pasado se refiere.

La Constitución de Estados Unidos, subraya NBC News, dicta ciertos términos para el censo decenal, con el Artículo 1, Sección 2, diciendo que la representación en el Congreso se determinará "añadiendo todo el número de personas libres" y que el reparto de la representación en el Congreso se llevará a cabo "cada período posterior de diez años, de la manera que la ley dirija".

La 14a Enmienda a la Constitución amplía los requisitos para ser contado en el censo y en la redistribución a "todo el número de personas en cada estado".

Un plan del censo que deje a los inmigrantes indocumentados fuera del recuento probablemente enfrentará desafíos legales.

En un comunicado, John Bisognano, presidente del Comité Nacional Democrático de Redistribución de Distritos, condenó la declaración de Trump y predijo que la propuesta será bloqueada por los tribunales federales.

"Esta es una campaña integral para destratar a la Constitución de Estados Unidos para predeterminar los resultados electorales para que pueda consolidar su poder y evitar la rendición de cuentas ante el pueblo estadounidense", dijo Bisognano. "La constitución es clara: todas las personas deben ser contabilizadas cada década como parte del censo. Este intento de manipular los datos del censo se detuvo en la corte en 2020, y si sigue adelante con esta propuesta autoritaria, se detendrá de nuevo".

Trump ha reflexionado durante mucho tiempo sobre la cuestión de la ciudadanía en relación con el censo. Durante su primera administración, buscó incluir una pregunta de ciudadanía dentro del censo de 2020, pero fue derribado por la Corte Suprema.

En ese momento, la administración Trump planeaba incluir a todas las personas en los Estados Unidos en el censo, independientemente de su ciudadanía. Pero Trump y el entonces Secretario de Comercio, Wilbur Ross, también planearon preguntar si los encuestados del censo eran ciudadanos de los Estados Unidos. (ANSA).