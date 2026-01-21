Migración: Trump dice que puede reconocer criminales entre migrantes

"Yo no discrimino", dijo Trump durante un encuentro con directivos de grandes empresas. "Pero se puede mirar a algunas personas y decir que son criminales", sostuvo, sin precisar qué características permitirían identificar a alguien como delincuente a simple vista.

Las declaraciones se produjeron durante una recepción con ejecutivos, en la que el mandatario volvió a cargar contra el manejo de la frontera por parte del gobierno demócrata y defendió su línea dura en materia de inmigración y seguridad.

Trump no ofreció detalles ni pruebas para sustentar sus afirmaciones, que generaron críticas inmediatas de organizaciones de derechos civiles y referentes demócratas, que las calificaron de estigmatizantes y discriminatorias.

Las palabras del presidente se inscriben en una retórica cada vez más dura sobre inmigración, uno de los ejes centrales de su agenda política desde su primera campaña presidencial. En las últimas semanas, Trump volvió a acusar a la administración de Joe Biden de permitir una "invasión" en la frontera sur y de liberar en el país a "criminales peligrosos".

El exmandatario ha sostenido en reiteradas ocasiones que muchos migrantes que ingresan a Estados Unidos provienen de cárceles o forman parte de redes criminales, una afirmación que funcionarios demócratas y expertos han desmentido señalando que no existen datos que respalden esa generalización.

La inmigración se ha convertido nuevamente en uno de los principales temas de confrontación política de cara a las elecciones presidenciales. Trump prometió reforzar las deportaciones, reanudar la construcción del muro fronterizo y ampliar los poderes de las fuerzas federales si regresa plenamente al poder.

La administración Biden, en cambio, ha defendido un enfoque que combina control fronterizo con medidas humanitarias y ha acusado a los republicanos de bloquear en el Congreso proyectos de reforma migratoria.

Las nuevas declaraciones de Trump reavivan el debate sobre el uso de estereotipos y prejuicios raciales en el discurso político y anticipan un clima de alta polarización en torno a uno de los temas más sensibles de la agenda estadounidense.

