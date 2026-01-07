Migración: Trump, el agente del ICE "disparó en defensa propia"

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticó el tiroteo, señalando que "un oficial usó su poder imprudentemente, con el resultado de que una persona murió".

"La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el auto fue muy disruptiva, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia", dijo Trump.

"La situación se está investigando a fondo, pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, ataca y ataca a nuestras fuerzas del orden y a los agentes de ICE a diario. Solo intentan hacer su trabajo: garantizar la seguridad de Estados Unidos", enfatizó el presidente. (ANSA).