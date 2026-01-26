Migración: Trump envía al líder del área de fronteras Homan a Minnesota

Lo afirmó el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de la red social Truth, describiendo a Homan como un "duro pero justo" que "me reportará directamente a mí".

Tom Homan, el jefe fronterizo, dirigirá las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota, informó la cadena CNN.

Al mismo tiempo, Trump anunció una "gran investigación sobre el fraude de 20.000 millones de dólares" en bienestar social, y que el Departamento de Justicia y el Congreso están examinando a la diputada demócrata Ilhan Omar, "que dejó Somalia con nada y ahora vale 44 millones". (ANSA).