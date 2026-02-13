Migración: Trump gastó 40 millones para deportar 300 migrantes a terceros países

Lo revela un informe elaborado por demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. De acuerdo al panel, encabezado por la senadora Jeanne Shaheen, la deportación a terceros países es una práctica costosa, derrochadora y mal controlada, lo que exige una evaluación seria de una política que actualmente opera en gran medida a ciegas.

El informe detectó que fueron efectuados pagos globales entre 4,7 y 7,5 millones de dólares a cinco países, Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador y Palau para deportar a los inmigrantes.

En marzo 2025 solo El Salvador recibió a 250 venezolanos, una treintena fueron enviados a Ruanda y Guinea Ecuatorial mientras ninguno llegó a Palau.

Los países examinados en el informe son solo una pequeña parte del esfuerzo general de la administración Trump para deportar migrantes a terceros países.

Associated Press refiere que se están negociando acuerdos con 47 terceros países, 15 de los cuales ya se han concluido y otros 10 están en proceso de conclusión.

Por su parte, el Departamento de Estado, que supervisa las negociaciones para implementar el programa, defiende la práctica como parte de la campaña de Trump para acabar con la inmigración ilegal. (ANSA).