Migración: Trump llama "insurrecto" al enfermero abatido por agentes federales

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump sostuvo que la imagen pública de Pretti "cayó drásticamente" tras la difusión de un video en el que se lo ve gritando a agentes migratorios y pateando un vehículo oficial, rompiendo una luz trasera. Según el presidente, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) involucrado en el episodio se mantuvo "calmo y bajo control".

El video, difundido en redes esta semana, mostraría un altercado ocurrido días antes del tiroteo fatal. No está claro qué ocurrió antes del intercambio.

El Departamento de Justicia abrió una investigación federal por posible violación de derechos civiles en la muerte de Pretti. El vicefiscal general Todd Blanche señaló que los investigadores buscan reconstruir los hechos previos al tiroteo y determinar la secuencia exacta del operativo.

Blanche indicó además que las autoridades aún intentan localizar el teléfono del enfermero y el arma que, según reportes oficiales, llevaba consigo al momento del episodio.

Pretti trabajaba como enfermero en el hospital de Veteranos de Minneapolis y tenía permiso legal para portar un arma oculta.

Tras su muerte, funcionarios de la administración lo habían definido inicialmente como "hombre armado", "terrorista doméstico" y "posible atacante", caracterizaciones que luego fueron atenuadas tras fuertes críticas, incluso dentro del propio Partido Republicano.

La familia del enfermero rechazó esas definiciones y defendió su trayectoria profesional y personal, señalando que portaba el arma legalmente.

El caso se inscribe en un clima de fuerte tensión por operativos migratorios federales en Minnesota. En los últimos días, Trump mantuvo conversaciones con el gobernador del estado, Tim Walz, y con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en un intento de reducir la escalada política y social.

El gobierno federal también reemplazó a un comandante de la Patrulla Fronteriza desplegado en la zona y envió al denominado "zar fronterizo", Tom Homan, para supervisar las operaciones.

