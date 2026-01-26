Migración: Trump prepara retirada de ICE y envía jefe fronterizo a Minnesota

Así, primero abre la posibilidad de retirar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanes (ICE, por sus siglas en inglés) de la ciudad, luego pide al Congreso que ponga fin a las ciudades santuario demócratas que protegen a los migrantes y, finalmente, anuncia el envío de su leal "jefe de fronteras", Tom Homan.

Homan es conocido por su postura dura en favor de las deportaciones masivas, por lo que esta decisión podría confirmar un enfoque severo.

Sin embargo, al mismo tiempo, esta medida parece un comisionamiento de los actuales líderes de la operación, desde la secretaria de Seguridad Interna, Kris Noem (quien ha recibido solo una defensa de rutina de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt), hasta el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.

Ambos defendieron a capa y espada a los agentes federales por las muertes de dos manifestantes en Minneapolis, a pesar de que videos y testimonios contradicen la versión oficial. Por lo tanto, esta elección podría indicar el inicio de una nueva fase.

El mismo Trump, en una entrevista con el diario Wall Street Journal, se mostró más cauto respecto a la dinámica de la muerte de Alex Pretti, explicando que "estamos examinando y evaluando todo y tomaremos una decisión al respecto".

En la entrevista, Trump, aunque no proporcionó detalles sobre plazos, anticipó que "en algún momento nos iremos. Hemos hecho, han hecho un trabajo fenomenal. Dejaríamos allí un grupo diferente de personas para el fraude financiero", refiriéndose a una amplia estafa de bienestar en el estado de más de US$20.000 millones que involucró a inmigrantes somalíes y que él ha utilizado como justificación para desplegar 3.000 agentes de ICE.

Luego, en su cuenta de la red social Truth, anunció el envío de Homan a Minnesota, un área donde "nunca ha estado involucrado", pero donde "conoce y aprecia a muchas de las personas allí".

"Tom es duro pero justo, y reportará directamente a mí", declaró, asumiendo el control de la situación.

La portavoz de la Casa Blanca explicó que Homan "gestionará las operaciones del ICE directamente en el campo" en Minnesota, añadiendo que él "continuará arrestando a los peores de los peores criminales inmigrantes clandestinos".

Que algo se esté moviendo hacia la desescalada también lo confirma la "muy buena" llamada que Trump tuvo con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz.

"Parecíamos estar en la misma sintonía", escribió, mientras Leavitt aclaró que en la conversación el presidente delineó el camino para restaurar el orden y que, si las autoridades locales implementan las medidas adecuadas, no serán necesarios más agentes federales de ICE y de la Patrulla Fronteriza.

Poco después, la oficina de Walz comunicó que "el presidente aceptó considerar la posibilidad de reducir el número de agentes federales en Minnesota y trabajar con el estado de manera más coordinada en la aplicación de las leyes de inmigración respecto a los criminales violentos", así como "hablar con su Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que el Minnesota Bureau of Criminal Apprehension pueda llevar a cabo una investigación independiente".

Sin embargo, la Casa Blanca sigue dividida entre halcones como Stephen Miller y asesores que prefieren una línea más suave para evitar un boomerang en las elecciones de mitad de periodo.

En las encuestas, la mayoría de los estadounidenses desaprueban los métodos brutales de ICE, y el porcentaje está creciendo incluso entre los votantes republicanos, con figuras del partido que piden retirar a ICE.

Algunos candidatos del GOP, como Chris Madel, un abogado de Minneapolis que se postulaba para gobernador, han dejado la carrera.

Los demócratas, mientras tanto, amenazan con no votar los fondos para el departamento de seguridad, con el riesgo de un nuevo cierre del gobierno a fin de mes.

Para el magnate, todos siguen siendo chivos expiatorios: "Nadie en la Casa Blanca, incluido Trump, quiere ver a estadounidenses heridos o muertos en las calles", subrayó Leavitt, "pero el presidente exige el fin de la resistencia y el caos de los demócratas" en torno a su política de expulsión de inmigrantes. (ANSA).