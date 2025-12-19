Migración: Trump suspende la lotería de visas en EEUU

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se inscribe en el marco de la agenda migratoria restrictiva impulsada por la actual administración. Según las autoridades, la decisión busca "evitar riesgos para la seguridad nacional" y reforzar los controles sobre los procesos de admisión de extranjeros a Estados Unidos.

El sospechoso, identificado como Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años, era un ciudadano de origen portugués que obtuvo una visa a través del sistema de diversidad y más tarde la residencia legal permanente. Valente fue hallado muerto esta semana tras una intensa búsqueda multiestatal, luego de ser vinculado al ataque armado que dejó dos estudiantes muertos en Brown University y al asesinato posterior de un profesor del MIT.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el programa será pausado "hasta que se revisen en profundidad sus mecanismos de evaluación y seguridad". "Este individuo nunca debió haber sido admitido en nuestro país", señaló la funcionaria en un comunicado.

El programa de lotería de visas fue creado en la década de 1990 con el objetivo de diversificar los flujos migratorios hacia Estados Unidos, otorgando anualmente hasta 55.000 residencias permanentes a ciudadanos de países con bajos niveles históricos de inmigración al país. Los beneficiarios son seleccionados mediante un sorteo y luego deben cumplir con requisitos adicionales de elegibilidad.

Desde su primer mandato, Trump fue un crítico constante del sistema, al que calificó reiteradamente como "arbitrario" y "peligroso", y promovió su eliminación o reforma profunda. La suspensión anunciada ahora reactiva un debate de larga data en Washington sobre el equilibrio entre diversidad migratoria y controles de seguridad.

La decisión se produce en un clima de fuerte sensibilidad pública tras los ataques armados que sacudieron a la comunidad académica del noreste del país y reavivaron el debate sobre seguridad, inmigración y control de antecedentes. También se da en un contexto preelectoral, con la inmigración como uno de los ejes centrales del discurso político de Trump.

La Casa Blanca no precisó cuánto tiempo se extenderá la suspensión del programa ni si impulsará una reforma legislativa permanente, aunque funcionarios adelantaron que se evalúan cambios estructurales en el sistema migratorio. (ANSA).