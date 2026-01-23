Migración: Un abrigo militar del jefe de patrulla fronteriza causa revuelo

"Lleva una prenda asociada con los nazis", escribió hoy el diario The New York Times, al considerar que el traje verde militar con tirantes y botones dorados "el símbolo del conflicto" en curso tras la represión a la inmigración ordenada por la Casa Blanca.

"En el mar de agentes enmascarados, el abrigo de Bovino es imposible de ignorar", escribió el periódico.

En inglés, lo que Bovino viste se llama "great coat" (el gran abrigo).

Usado por líderes de ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial (incluido el general estadounidense Douglas MacArthur), su estilo está estrechamente asociado con el del ejército alemán bajo el mando de Adolf Hitler.

"No es solo un signo de militarización, sino también de tiranía", insistió el The New York Times, citando a comentaristas como el historiador de Princeton Harold James, quien cree que el problema no es necesariamente el abrigo, sino más bien el contexto y la forma en que Bovino lo lleva.

"Ponérselo frente a una multitud de simpatizantes armados, junto con su cabeza rapada y ropa negra u oscura debajo, le da un aura inconfundible de dictador de los años 30".

Bovino luce abrigos militares, a menudo sobre una camisa negra, desde hace tiempo: de hecho, lo hizo el año pasado mientras acompañaba al ICE en redadas en Los Ángeles y Chicago, documentadas en un video del Departamento de Seguridad Nacional.

"Si creen que las referencias al fascismo y al autoritarismo son exageraciones, véanlo", dijo entonces el gobernador de California, Gavin Newsom.

Por su parte, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, cuestionó la asociación del abrigo con el nazismo.

"Forma parte del uniforme de invierno de la Patrulla Fronteriza, y Bovino lo lleva desde 1999".

McLaughlin calificó los debates que incluyen comparaciones con la Gestapo de "peligrosos" y en parte responsables del aumento de agresiones contra agentes del orden. (ANSA).