Migración: Un migrante muerto tras naufragio en Mallorca

Así lo informó la Guardia Civil, según la cual busca al menos a otros tres migrantes que estarían desaparecidos en el mar.

El aviso fue dado por un migrante que fue rescatado por una embarcación privada alrededor de las 10:30 de la mañana (8:30 GMT) frente a la isla, según informó la delegación del Gobierno de las Baleares.

El hombre fue trasladado a Porto Petro, donde recibió asistencia médica y contó a los rescatadores que había sobrevivido al naufragio de la embarcación en la que viajaba con otras 23 personas de origen subsahariano, que había estado a la deriva durante seis días.

Inmediatamente se iniciaron las búsquedas de la embarcación, localizada por los medios de la Guardia Civil, poco antes de las 14 horas (12 GMT) a tres millas al sur de Mallorca.

Siete personas fueron rescatadas en el mar, mientras que en la barcaza se encontraron 12 personas con vida y se recuperó el cadáver de uno de los migrantes.

Los 19 sobrevivientes recibieron asistencia al desembarcar de los servicios de emergencia, que trasladaron a tres de los heridos -un joven de 21 años y dos mujeres de 19 y 28 años- al hospital de Manacor.

Un hombre de 30 años, en estado grave, fue trasladado al hospital universitario de Son Espasa. La Guardia Civil continúa en estas horas la búsqueda de los tres migrantes que faltan.

Para abordar la emergencia provocada por la ola migratoria que ha golpeado al archipiélago de las Baleares en plena temporada estival, con más de 1000 personas desembarcadas en la última semana -más de 4800 migrantes desde el inicio del año, según estimaciones del Ministerio del Interior-, la presidenta del gobierno regional, Marga Prohens, convocó para mañana jueves a una cumbre de urgencia con los líderes de los cuatro Consejos Insulares de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. (ANSA).