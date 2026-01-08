Migración: Vance acusa a la izquierda radical, en Minneapolis hubo ataque al orden

Para Vance, "esta tragedia es obra de la izquierda radical" y los "demócratas deben dejar de incitar a la multitud".

El vice del presidente Donald Trump acusó a la víctima de haber obstruido el trabajo de las fuerzas del orden.

Nicole Good, la mujer de 37 años asesinada por un agente del ICE en Minneapolis, fue víctima de su radicalización ideológica de izquierda, afirmó Vance, preguntándose cómo una madre de tres hijos puede poner en riesgo su vida bloqueando la carretera a la policía con su coche.

El agente del ICE que disparó y mató a una mujer en Minneapolis está "protegido por inmunidad absoluta", declaró el vicepresidente.

"Estamos creando un nuevo puesto de vice fiscal general que tendrá jurisdicción nacional sobre el fraude": anunció el vicepresidente Vance durante la conferencia de prensa, denunciando el fraude al bienestar federal en Minnesota. (ANSA).