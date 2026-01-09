Migración: Vance publica video de Minneapolis "desde la perspectiva del agente"

La grabación fue publicada inicialmente por el sitio web conservador de Minnesota, Alpha News.

"A muchos les han dicho que este agente no fue atropellado y que asesinó a una mujer inocente", escribe el vicepresidente bajo el video. "La realidad es que su vida corría peligro y disparó en defensa propia", añade Vance.

Pero el video de 30 segundos no muestra al agente siendo atropellado. Al igual que en los otros videos, se escucha la voz de otro agente diciéndole a Good que "salga del maldito coche" mientras se acerca a ella. Ella da marcha atrás y está a punto de irse cuando el agente en cuestión le dispara a quemarropa.

(ANSA).