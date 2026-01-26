Migración: Walz, Trump evalúa reducción de agentes del ICE en Minnesota

Esta solicitud se produce tras una llamada en la que el presidente aceptó discutir con su Departamento de Seguridad Nacional la garantía de una investigación independiente por parte de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota.

"El presidente ha aceptado hablar con su Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota tenga la capacidad de llevar a cabo una investigación independiente, como normalmente ocurriría", dijo Waltz en su comunicado. Y agregó: "el presidente también accedió a evaluar la posibilidad de reducir el número de agentes federales en Minnesota y de trabajar con el estado de manera más coordinada en la aplicación de las leyes de inmigración respecto a los criminales violentos".

En el comunicado, la oficina de Walz destacó que el Departamento de Correcciones de Minnesota ya notificó al Servicio de Control de Inmigrantes y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) cuando una persona bajo su custodia no es ciudadana estadounidense.

"No existe un solo caso documentado del traslado de alguien desde una prisión estatal sin haber asegurado una transferencia de custodia sin problemas", agregó el gobernador.

Walz reiteró su posición de que los agentes federales deben abandonar Minnesota, reflejando una creciente tensión respecto a la presencia federal en el estado y su impacto en la comunidad local.

El gobernador continúa abogando por una cooperación más coordinada sobre la aplicación de las leyes de inmigración en relación con los criminales violentos, en un esfuerzo por equilibrar la seguridad pública y las preocupaciones de derechos humanos. (ANSA).