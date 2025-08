Migraciones dice que las derivaciones de menores migrantes solicitantes de asilo "no pueden ser masivas"

MADRID, 6 Ago. 2025 (Europa Press) -

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha señalado que las derivaciones de menores migrantes solicitantes de asilo a la Península "no pueden ser masivas". "Creo que lo importante es que las derivaciones no pueden ser tampoco derivaciones masivas. Nosotros cuando derivamos en el sistema de acogida para adultos, ese sistema es completamente distinto", ha asegurado Cancela en una entrevista en Cadena SER recogida por Europa Press. Así lo ha puesto de manifiesto después de que Gobierno y Canarias acordasen este martes que el lunes comiencen los traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península. El Tribunal Supremo ordenó en marzo al Ejecutivo que se hiciese cargo de más de 1000 menores.

En este sentido, Cancela ha explicado que es "muy importante" que cuando se trata de menores el tratamiento sea "individualizado" y en "grupos pequeños", así como que los centros de acogida sean dispositivos que puedan permitir un tratamiento y un seguimiento "mucho más preciso" por sus "especiales circunstancias" y porque necesitan una atención y unos protocolos y procedimientos "distintos".

Preguntada por el motivo por el que el Ejecutivo ha tardado más de cuatro meses en llevar a cabo los traslados desde que el Tribunal Supremo se pronunció, Cancela ha defendido que ha sido el tiempo "necesario". "Creo que se ha tardado el tiempo necesario para que nos pudiéramos poner de acuerdo, sobre todo había cuestiones de fondo que había que derimir. Creo que independientemente de eso, lo importante es que nos hemos sentado y que en un mes aproximadamente hemos avanzado muchísimo", ha apuntado.

Por otro lado, en cuanto a la negativa de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP para acoger a menores migrantes, la secretaria de Estado de Migraciones ha dicho que la solidaridad interterritorial es "tremendamente importante". "De momento, estamos desarrollando determinados contactos con algunos de ellos, pero lo normal, y creemos que es así como debe procederse, es que esa interlocución sea con absolutamente todos los territorios de la Península", ha expuesto.

Finalmente, Cancela ha indicado que "habrá que ir viendo paso a paso cómo se desarrollan los acontecimientos", cuestionado por si el Gobierno estará dispuesto a acudir a los tribunales si las comunidades del PP se niegan a aceptar el reparto de los menores migrantes. "Creo que en todo caso eso habrá que ir viendo paso a paso cómo se van desarrollando los acontecimientos y en función de eso, evidentemente, habrá que ir actuando", ha aclarado.