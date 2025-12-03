Migrantes en Líbano esperan que mensaje de paz del Papa perdure en medio del temor a nueva guerra

Por Catherine Cartier

BEIRUT, 3 dic (Reuters) - La trabajadora filipina Loren Lospennato dijo que el mundo se detuvo cuando besó la mano del papa León esta semana en el Líbano, pero espera que su mensaje de paz perdure después de su partida, conduciendo a mejores condiciones de trabajo y a una paz duradera en el país.

Lospennato, que es católica y trabaja en el Líbano desde hace 17 años, se reunió con León el lunes, junto a sacerdotes y otros voluntarios de la Iglesia en su primer viaje al extranjero como papa, en el que pidió a los líderes de Oriente Medio que rechacen el horror de la guerra.

Ella compartió testimonios de los retos particulares a los que se enfrentaron los migrantes durante la guerra del año pasado entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá, cuando fueron rechazados de los refugios que acogían a libaneses que huían de los intensos ataques israelíes.

"Los migrantes como yo no somos sólo trabajadores. Somos compañeros de trabajo. Somos contribuyentes en este país, ayudantes, constructores", dijo Lospennato, uno de los más de 170.000 trabajadores migrantes en Líbano.

UN IMPACTO DURADERO

El viaje de León se dio mientras crece el temor en Líbano a que se inicie un nuevo conflicto. Los ataques israelíes han matado al menos a 127 civiles desde la tregua de 2024, según informó el mes pasado la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas.

Un ataque sobre los suburbios del sur de Beirut el mes pasado fue interpretado por muchos como una señal de una guerra inminente.

Lospennato espera que el impulso de León a favor de la paz en toda la región pueda arraigar, y que las autoridades libanesas hagan caso.

"Espero que el papa tenga impacto, que sus palabras tengan impacto para la gente que es responsable de todo aquí en Líbano. Y, por supuesto, rezo por la paz", declaró a Reuters.

Durante la guerra del año pasado, la iglesia de Lospennato se convirtió en un refugio para inmigrantes y refugiados, y ella misma ayudó a atender a los desplazados mientras se alojaba allí. "Al mismo tiempo, soy una refugiada. Al mismo tiempo, estoy ayudando", dijo.

En un discurso el lunes tras la intervención de Lospennato, León dijo que historias como la suya "nos invitan a tomar partido para garantizar que nadie más tenga que huir de su país debido a conflictos crueles y sin sentido".

SER FUERTE

El mensaje de paz de León tiene un significado especial para los migrantes, muchos de los cuales no podrían viajar a sus países de origen sin poner en riesgo su capacidad para volver a trabajar.

"Así que podemos ir a casa, pero no podemos volver. Pero como he dicho, necesito trabajar", dijo Lospennato, trabajadora doméstica.

Dijo que compañeros trabajadores migrantes, e incluso su empleador, se pusieron en contacto con ella para felicitarla tras su discurso ante León.

Cuando por fin tuvo la oportunidad de besar la mano del papa, Lospennato dijo que "no podía ver nada. Sólo lloraba. Y entonces, ya sabes, sentí que el mundo se detenía".

"Pero recuerdo una palabra que me dijo: sé fuerte". (Reportaje de Catherine Cartier; edición de Maya Gebeily y Alex Richardson)