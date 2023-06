Migrantes en Sacramento reciben comida y albergue; California sopesa cargos contra Florida

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Grupos religiosos trabajaban el martes para alimentar y dar albergue a los migrantes sudamericanos que fueron enviados vía aérea a Sacramento, aparentemente con promesas falsas. En tanto, funcionarios de California sopesaban si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y su gobierno deben enfrentar cargos por secuestro u otros delitos por organizar los vuelos.

Casi 40 solicitantes de asilo, la mayoría de ellos procedentes de Colombia y Venezuela, llegaron a la capital de California en dos vuelos chárter después de que, según las autoridades, personas que presuntamente trabajan para el gobierno de Florida les prometieron empleos. DeSantis y legisladores de Florida aprobaron una partida para financiar el traslado de inmigrantes hacia otros estados, incluso si los solicitantes de asilo nunca pusieron un pie en Florida, y el año pasado llevaron a cabo vuelos similares desde Texas hacia Massachusetts.

El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, y grupos religiosos que han estado brindando asistencia a los migrantes indicaron que se han unido para ayudar a los recién llegados, quienes se están alojando en dos lugares no revelados de Sacramento y han estado recibiendo alimentación, ropa y teléfonos celulares para estar en contacto con sus familiares.

“Sacramento debería ser un modelo para el resto del estado y el resto del país”, dijo Steinberg en una conferencia de prensa el martes.

Gabby Trejo, directora ejecutiva de Sacramento ACT — una colaboración de congregaciones religiosas en el área de Sacramento —, dijo que los migrantes jóvenes les dejaron saber a los activistas que están listos para trabajar y contribuir a la comunidad. Las autoridades federales de inmigración ya les habían asignado a todos los migrantes fechas de comparecencia en los tribunales antes de que fueran abordados en El Paso, Texas, por las personas que les prometieron empleo, añadió Trejo.

“No pudieron llegar a un mejor lugar, porque Sacramento sabe lo que significa unirse y estamos aquí para caminar a su lado”, declaró Trejo.

DeSantis y otros funcionarios de Florida no han confirmado ni negado la participación del estado en el traslado de los inmigrantes. El gobernador no hizo mención de los vuelos durante una ceremonia de promulgación realizada el martes, y su gobierno no ha dado información sobre los vuelos a pesar de las múltiples solicitudes presentadas por The Associated Press.

El fiscal general de California Rob Bonta dijo que investiga si se pueden presentar cargos penales o civiles, y el gobernador del estado, Gavin Newsom, tuiteó que había una posibilidad de presentar cargos por secuestro.

DeSantis anunció su campaña por la nominación presidencial republicana hace apenas unas semanas, y no ha tardado en resaltar su participación en el traslado de los migrantes el año pasado hacia la lujosa isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts.

Su aparente nueva acción de enviar a los migrantes a la capital de California parece dirigida a Newsom. Si bien Newsom no planea postularse a la presidencia en 2024, él y DeSantis han tenido frecuentes enfrentamientos políticos mientras proyectan sus propias posturas como un ejemplo para la nación. Además de la política de inmigración, ambos han tenido diferencias en cuanto al acceso al aborto, los derechos civiles y LGBTQ+ y varios otros temas culturales.

Durante su campaña, DeSantis se ha mostrado impaciente por arremeter contra la políticas progresistas en bastiones demócratas como Nueva York y California, asegurando que el boom demográfico de Florida en los últimos años se debe a personas que huyen de las políticas demócratas.

DeSantis se ubica actualmente como la alternativa republicana más sólida al expresidente Donald Trump en las primarias del partido, aunque Trump conserva una amplia ventaja en los primeros sondeos.

De momento se desconoce si los recién llegados a Sacramento planean quedarse en California o si eventualmente intentarán mudarse a otro sitio, indicaron los activistas. Cuatro de los que llegaron en el primer vuelo del viernes ya fueron recogidos por amigos o familiares, pero el resto continúa recibiendo atención de los grupos activistas locales.

La coalición religiosa también está poniendo en contacto a los migrantes con servicios médicos y legales, dijo Shireem Miles, una experimentada voluntaria de Sacramento ACT. Añadió que varios de los solicitantes de asilo tienen programadas para la próxima semana sus audiencias en lugares como Chicago, Nueva York y Denver, por lo que abogados de inmigración ya trabajan para reprogramarlas.

Desde la llegada de los solicitantes de asilo, los activistas los han llevado a una tienda de segunda mano para que elijan ropa y les han permitido elegir qué comer, indicaron los activistas.

“Les estamos permitiendo definir cuáles son sus necesidades y cuál es la mejor forma en que las podemos satisfacer”, dijo Cecilia Flores, de Sacramento ACT.

Ninguno de los recién llegados habló durante la conferencia de prensa del martes.

Bonta, quien se reunió con algunos de los migrantes que llegaron el viernes, señaló que le informaron que dos mujeres que hablaban un español defectuoso los abordaron para prometerles trabajo. Las mujeres viajaron con ellos por tierra desde El Paso hasta Deming, Nuevo México, en donde dos hombres los acompañaron en el vuelo hacia Sacramento. Los mismos dos hombres estuvieron en el vuelo del lunes, comentó Bonta.

“Ver a los funcionarios y gobiernos de otros estados, y al gobernador del estado de Florida Ron DeSantis, actuar de forma tan cruel, inhumana e inmoral, y ser mezquinos, diminutos e hirientes y perniciosos con esos solicitantes de asilo vulnerables, hace que hierva la sangre”, dijo Bonta el lunes durante una entrevista.

Algunos de los migrantes que llegaron el viernes le contaron a Bonta que se habían conocido durante su travesía de casi tres meses hacia Estados Unidos y decidieron permanecer juntos para mantenerse a salvo mientras dormían en las calles de distintos países, comentó.

Los migrantes contaban con documentos que hacían mención al estado de Florida y a uno de sus proveedores para el transporte de personas, señaló Bonta. Añadió que el documento “pretende ser un formato de consentimiento y exención de responsabilidades”.

“Desde luego, lo importante es lo que en verdad se les dijo y se les presentó y se les comentó a los individuos, y tenemos buenos indicios de qué fue, y el hecho de que fue falso, engañoso y falaz”, declaró.

Mientras los migrantes llegaban el lunes a California, un departamento de policía de Texas anunció que había recomendado cargos penales en relación a los dos vuelos realizados a Martha’s Vineyard el año pasado.

Johnny Garcia, portavoz del Departamento de Policía del condado de Bexar, dijo que por el momento la agencia no está nombrando a ningún sospechoso. Se desconoce si el fiscal local presentará cargos, los cuales incluyen delitos menores y graves de detención arbitraria, según la policía del condado.

Rodriguez informó desde San Francisco. Los periodistas de Associated Press Anthony Izaguirre, en Tallahassee, Florida; Paul J. Weber, en Austin, Texas; Susan Montoya Bryan, en Albuquerque, Nuevo México; y Elliot Spagat, en San Diego, contribuyeron a este despacho.

