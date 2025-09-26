LA NACION

Migrantes regresan a Venezuela, rescate en mina de oro y más fotos de la semana en América Latina

Migrantes regresan a Venezuela, rescate en mina de oro y más fotos de la semana en América Latina
Migrantes regresan a Venezuela, rescate en mina de oro y más fotos de la semana en América LatinaEduardo Verdugo - AP

Migrantes venezolanos partieron desde Jaque, en la costa panameña del Pacífico, a Jurado, Colombia, en su viaje de regreso a casa tras no haber logrado entrar en Estados Unidos.

Yuliana Andrea Agudelo abrazó a su hijo Sebastián Agudelo, después de que fuese rescatado de una mina de oro que se derrumbó atrapando a más de 20 mineros.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 19 y el 25 de septiembre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Jon Orbach en la Ciudad de México.

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

