migrantes se amontonan cerca frontera eeuu-méxico mientras se acerca fin título 42

(Actualiza con detalles)

Por Lizbeth Diaz y Julio-Cesar Chavez

EL PASO, EEUU, 9 mayo (Reuters) - Agentes fronterizos de Estados Unidos en El Paso, Texas, instaron el martes a cientos de migrantes que se acumulan en las calles de la ciudad a que se entreguen a las autoridades a medida que aumentaban los cruces ilegales en el período previo al fin de las restricciones fronterizas de COVID-19 conocidas como Título 42.

Al mismo tiempo, los migrantes se reunían del lado mexicano en diferentes puntos a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos preparándose para cruzar cuando cambie la política fronteriza más adelante esta semana, conocida como Título 42.

En Matamoros, México, los migrantes compraron flotadores y chalecos salvavidas para prepararse para cruzar el río Bravo hacia Brownsville, Texas, dijo la activista por los derechos de los migrantes Gladys Cañas.

Y en Tijuana, frente a San Diego, California, los migrantes formaron largas filas el lunes en la frontera de Estados Unidos para entregarse.

Las escenas se producen cuando el Título 42 expirará justo antes de la medianoche del jueves. La política ha estado vigente desde marzo de 2020, el comienzo de la pandemia de COVID-19, y ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a cientos de miles de migrantes a México sin la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.

Aún así, no todos los inmigrantes atrapados cruzando la frontera ilegalmente han sido sujetos a expulsiones del Título 42, y más de la mitad en los últimos meses se les permitió ingresar a Estados Unidos para continuar con sus casos de inmigración.

México también acepta solo ciertas nacionalidades y limita los inmigrantes que recibe según la capacidad.

En las últimas semanas, los cruces fronterizos ilegales han aumentado y llegan más inmigrantes con la esperanza de que ahora se les permita solicitar asilo en los Estados Unidos, lo que ha dejado a las ciudades fronterizas de Estados Unidos luchando por proporcionar vivienda y transporte a los miles que llegan cada día.

Un funcionario fronterizo de alto rango, de Estados Unidos, dijo en abril que se estaban preparando para que hasta 10,000 migrantes por día crucen ilegalmente después de que finalice el Título 42, casi el doble de la tasa diaria en marzo.

El Paso ha estado entre los puntos de la frontera donde han aumentado los cruces, incluso cuando las autoridades estadounidenses han desplegado más personal en la zona.

El lunes por la noche, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una operación de aplicación de la ley dirigida en El Paso para arrestar a los migrantes y procesarlos para una posible deportación o liberación. La agencia también dijo que reduciría el flujo de viajeros legales a través del puerto de entrada de Paso Del Norte para centrarse en la seguridad.

Refugios "agotados"

Hombres vestidos de civil repartieron volantes en español en el centro de El Paso el martes por la mañana pidiendo a los migrantes que se dirigieran a la estación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos más cercana para su procesamiento, dijeron los migrantes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) no respondió a las solicitudes de comentarios. Pero Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza que representa a los agentes fronterizos de Estados Unidos confirmó que los agentes distribuyeron los folletos.

Judd dijo que los funcionarios fronterizos estaban trabajando para procesar la mayor cantidad posible de inmigrantes antes de que finalice el Título 42.

El volante también decía que los migrantes deben presentarse ante las autoridades fronterizas antes de acceder a los refugios de El Paso, una afirmación que los defensores dijeron que no era cierta.

"Todos aquellos que necesiten solicitar albergue de la ciudad y el condado de El Paso u organizaciones religiosas, tienen que haber sido procesados por oficiales de CBP", dice el volante en español.

Dylan Corbett, director ejecutivo del Instituto Fronterizo Esperanza, dijo que las autoridades fronterizas de Estados Unidos habían informado el lunes a los defensores de la inmigración y a los funcionarios locales que distribuirían información vestidos de civil, pero que la presión policial estaba generando ansiedad.

A pesar del mensaje en los volantes, que no identificó la fuente, la gran mayoría de los refugios de El Paso no requieren que los migrantes demuestren que han sido procesados por las autoridades fronterizas, dijo Camille Castillo, directora de la "El Paso Coalition for the Homeless", que ayuda a desamparados.

Castillo dijo que los refugios ya están "al tope".

Daniel Mena, un migrante venezolano recién llegado que se encuentra cerca de la Iglesia del Sagrado Corazón en el centro de El Paso, dijo el martes por la mañana que no planeaba entregarse porque le preocupaba que Estados Unidos pudiera deportarlo.

Pero horas más tarde, después de ver a otros migrantes regresar con documentos estadounidenses, hizo fila en una estación de la patrulla fronteriza.

"Decidí intentarlo", dijo Mena. (Reporte de Julio-Cesar Chávez en El Paso, Texas, y Lizbeth Díaz en Ciudad de México; Escrito por Ted Hesson en Washington; Editado por Mica Rosenberg y Deepa Babington. Traducido por Ana Isabel Martínez)

Reuters