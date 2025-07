Migrantes siguen decididos a viajar a Reino Unido mientras la policía francesa destruye sus lanchas

PLAYA DE ECAULT, Francia (AP) — Al otro lado del Canal de la Mancha, los acantilados blancos de Reino Unido llaman. En días despejados, hombres y mujeres con niños en brazos y determinación en los ojos pueden ver la costa de lo que creen será una tierra prometida mientras intentan el peligroso cruce de forma clandestina, desechando pertenencias para apretujarse en frágiles botes inflables que parten desde el norte de Francia.

En un instante, en un reciente intento de cruce, la policía francesa irrumpió con cuchillos, adentrándose en el agua y cortando el delgado caucho del bote, desinflando las esperanzas y sueños de los migrantes.

Algunos de los hombres ofrecieron una resistencia poco enérgica, tratando en vano de colocarse entre el bote y las cuchillas de los agentes. Uno les salpicó agua, otro lanzó un zapato. Se oyeron gritos de "¡No! ¡No!". Una mujer lloraba.

Pero el equipo de tres agentes, uno de los cuales también sostenía un bote de gas lacrimógeno, se lanzó una y otra vez contra el bote, lanzando a algunos de los que estaban a bordo al oleaje mientras se desinflaba rápidamente. The Associated Press obtuvo un video de cómo la policía rajaba el bote, grabado en una playa cerca del puerto francés de Boulogne.

Cada vez más gente logra atravesar las defensas de Francia

La costa norte de Francia lleva mucho tiempo fortificada contra invasiones, con búnkeres nazis en la II Guerra Mundial y fuertes anteriores a la Revolución Francesa. Ahora Francia defiende las playas con creciente agresividad en sentido contrario, contra los migrantes que intentan salir a un ritmo récord hacia Reino Unido.

Bajo presión de las autoridades británicas, el gobierno francés se está preparando para dar aún más libertad a las patrullas policiales que, apenas la semana pasada, fueron grabadas dos veces cortando botes que llevaban hombres, mujeres y niños.

El video obtenido por AP fue grabado el lunes. Cuatro días después, en la playa de Écault al sur de Boulogne, la BBC grabó a la policía adentrándose en el oleaje y cortando otro bote con cúters, lanzando de nuevo a personas al agua mientras se desinflaba.

Un periodista de AP que llegó momentos después contó múltiples laceraciones y vio a personas desanimadas, algunas aún con chalecos salvavidas, trepando de nuevo por las dunas de arena hacia los bosques tierra adentro. Allí, AP había pasado la noche anterior con familias y hombres esperando un cruce, durmiendo a la intemperie en un campamento improvisado sin agua corriente ni otras instalaciones básicas. Niños exhaustos lloraban mientras los hombres cantaban canciones y fumaban alrededor de una fogata.

El Ministerio francés del Interior dijo a AP que no se ha dado a la policía órdenes de cortar sistemáticamente los botes. Pero el gobierno británico, que financia en parte los esfuerzos policiales franceses, celebró lo que llamó un "endurecimiento" de la estrategia gala. Reino Unido también presiona a Francia para que vaya más allá y permita a los agentes intervenir contra los botes en aguas más profundas, un cambio que el gobierno en París está considerando. Defensores de los derechos de los migrantes y un sindicato policial advierten que hacerlo podría poner en peligro tanto a los migrantes como a los agentes. Sobre el corte grabado el viernes por la BBC, el Ministerio del Interior dijo que el bote estaba en peligro, sobrecargado y navegando bajo, mientras algunos migrantes "trataban de subir a bordo desde la parte trasera, arriesgándose a ser atrapados por la hélice". "Los gendarmes, con agua hasta las rodillas, intervinieron para rescatar a las personas en peligro, llevar el bote a la orilla y neutralizarlo", dijo el ministerio.

Para los migrantes, la destrucción de botes es exasperante

Alrededor de la fogata, los hombres miraban las llamas y reflexionaban. Deniz, un kurdo con una risa contagiosa y una profunda voz de canto, quería más que nada cruzar el canal a tiempo para celebrar su 44° cumpleaños en agosto con su hija de seis años, Eden, que vive con su madre en Reino Unido. Como casi todas las personas migrantes que AP entrevistó, sobreviviendo en campamentos que la policía desmantela con frecuencia, Deniz no quería dar su nombre completo. Después de que le denegaran una visa de corta estancia en Reino Unido, Deniz dijo que no tenía otra opción que la ruta marítima, pero cuatro intentos terminaron con la policía destruyendo los botes. Dijo que en una de esas ocasiones, su grupo de alrededor de 40 personas rogó a un agente que patrullaba solo que hiciera la vista gorda y les dejara ir al mar. "Él dijo, 'No', nadie se lo iba a impedir. Pudimos detenerlo, pero no queríamos, ya sabe, lastimarlo o no queríamos discutir con él", dijo Deniz. "Simplemente lo dejamos, y él lo cortó con un cuchillo". Cree que la financiación británica de la policía francesa está convirtiendo a los agentes en fanáticos. "Digo, 'por el dinero, no son soldados de Francia, no son policía de Francia. Ahora son los perros ingleses'", dijo.

El juego del gato y el ratón entre migrantes y policía

La batalla costera entre la policía y los migrantes nunca cesa, sin importar la hora o el clima. Drones y aviones vigilan las playas y los gendarmes las patrullan a bordo de buggies y a pie. En la playa de Écault, una instalación de armas de la II Guerra Mundial sirve como su puesto de observación. Las vías fluviales interiores han sido selladas con alambre de púas y barreras flotantes para prevenir el lanzamiento de los llamados "botes taxi". Estos se dirigen a puntos de recogida en alta mar, donde los migrantes que esperan luego se adentran en el mar y suben a bordo, con niños en brazos y sobre los hombros. AP vio una recogida a las seis de la mañana el viernes en la playa de Hardelot al sur de Boulogne. Muchas docenas de personas se apretujaron a bordo, montando a horcajadas en los laterales inflados, un pie en el mar, el otro en el bote. Dejó a unas media docena de personas en la playa, algunas en el agua, aparentemente porque no había más espacio. Los gendarmes en la playa lo vieron alejarse lentamente. Los defensores que trabajan con migrantes temen que permitir a la policía intervenir contra los botes más lejos de la costa asuste a los que están a bordo, lo que podría producir víctimas. Los funcionarios franceses están examinando la posibilidad de intervenciones policiales hasta 300 metros (980 pies) desde la orilla del agua. "Todo lo que sucederá es que la gente correrá riesgos cada vez mayores", dijo Diane Leon, quien coordina los esfuerzos de ayuda para el grupo Médicos del Mundo a lo largo de la costa. "La policía entrando al agua, esto era algo que, hasta ahora, veíamos solo raramente. Pero para nosotros, genera temores de pánico durante el embarque o de botes llegando cada vez más lejos, obligando a la gente a nadar para alcanzar los botes taxi". En una entrevista con AP, el oficial del sindicato policial Régis Debut expresó preocupaciones sobre las posibles implicaciones legales para los agentes si alguien se ahoga durante los intentos policiales de detener las salidas en alta mar. Dijo que los agentes cargados con equipo también podrían ahogarse. "Nuestros colegas no quieren cruzar 300 metros para interceptar los pequeños botes. Porque, de hecho, no estamos entrenados para eso", dijo Debut, del sindicato UNSA Police. "También necesitas tener el equipo adecuado. No puedes llevar a cabo un arresto usando botas de combate, un uniforme de policía y el chaleco antibalas. Así que todo el proceso debe reconsiderarse".

Migrantes dicen que los cruces son atroces pero valen el riesgo

Alrededor de la fogata, los hombres se reían de los riesgos de las travesías, que según las autoridades francesas dicen se cobraron casi 80 vidas el año pasado. No les quedaba nada que perder y el canal era solo una dificultad más después de tortuosos viajes a Francia llenos de dificultades y miseria, dijeron. "Nunca nos rendiremos", dijo Deniz. Según cifras del gobierno británico, más de 20.000 personas hicieron el cruce en los primeros seis meses de este año, un aumento de aproximadamente el 50% respecto al mismo período en 2024, y potencialmente en camino hacia un nuevo récord anual. Aproximadamente 37.000 personas fueron detectadas cruzando en 2024, la segunda cifra anual más alta después de 46.000 en 2022. Qassim, un palestino de 26 años, envió un mensaje a AP después de cruzar la semana pasada con su esposa y sus hijas, de seis y cuatro años. El bote luchó contra las olas durante ocho horas, dijo. "Todos estaban rezando", escribió. "Fuimos pacientes y aguantamos y vimos la muerte. Las niñas lloraban y gritaban". "Ahora nos sentimos cómodos, seguros y estables.

“Estamos comenzando una nueva vida”, escribió. “Haremos nuestro mayor esfuerzo para proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos y para compensar los años difíciles a los que hemos estado expuestos”.

___

La periodista de Associated Press Jill Lawless en Londres contribuyó a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.