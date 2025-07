Migrantes venezolanos denuncian abusos en prisión de El Salvador tras ser enviados allí por EE.UU.

LOBATERA, Venezuela (AP) — Carlos Uzcátegui abrazó fuertemente a su esposa y a su hijastra, que sollozaban, el miércoles mientras la niebla matutina en el oeste de Venezuela se disipaba. El primer abrazo de la familia en más de un año finalmente lo convenció de que su pesadilla dentro de una prisión en El Salvador había terminado.

Uzcátegui fue uno de los migrantes que se reunieron con sus seres queridos después de haber pasado cuatro meses en una prisión de El Salvador, donde el gobierno de Estados Unidos los transfirió en uno de sus movimientos más audaces para frenar la inmigración.

"Todos los días le pedíamos a Dios la bendición de liberarnos de ahí para estar aquí con familia, con mis seres queridos", dijo Uzcátegui, de 33 años. "Todos los días me despertaba viendo las rejas deseando no estar ahí".

"Nos golpeaban, nos daban patadas. Incluso tengo bastantes golpes en la barriga", comentó y posteriormente mostró el lado izquierdo del abdomen, en el que se veían algunos moretones.

Los migrantes, algunos de los cuales describieron la prisión salvadoreña como un “infierno”, fueron liberados el viernes en un intercambio de prisioneros entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, pero este último los recluyó a su llegada al país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios han dicho que muchos de los inmigrantes fueron torturados física y psicológicamente durante su detención en El Salvador, y transmitieron en la televisión estatal videos de algunos de los hombres que describieron los supuestos abusos, incluidos violaciones, golpizas severas y heridas de balines. Las narrativas recuerdan los abusos de los que el gobierno de Maduro ha sido acusado durante mucho tiempo de cometer contra sus opositores encarcelados, reales o percibidos.

A medida que los hombres llegaban a sus hogares, ellos y sus familiares compartieron momentos profundamente emocionales en los que lágrimas de tristeza y de felicidad rodaban por sus mejillas al mismo tiempo.

La esposa de Uzcátegui, Gabriela Mora, de 30 años, se aferró a la cerca de su casa y sollozó al ver acercarse el vehículo militar que lo transportaba después de un viaje en autobús de más de 30 horas hasta su comunidad minera enclavada en las montañas andinas de Venezuela. Había preparado regalos y decoraciones en su sala de estar, incluido un globo azul metálico en forma de estrella con un saludo de “Feliz Día del Padre” que su hijastra había guardado desde la festividad celebrada en junio.

Conocimos a mucha gente inocente

Los 252 hombres terminaron en El Salvador el 16 de marzo después de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó pagar US$6 millones a la nación centroamericana para albergarlos en una mega-prisión, donde grupos de derechos humanos han documentado cientos de muertes y casos de tortura.

Trump acusó a los hombres de pertenecer a la violenta pandilla callejera Tren de Aragua, que se originó en Venezuela.

El gobierno estadounidense no proporcionó pruebas para respaldar la acusación. Sin embargo, varios migrantes recientemente deportados han dicho que las autoridades estadounidenses juzgaron erróneamente sus tatuajes y los usaron como excusa para deportarlos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo el viernes que únicamente siete de los hombres tenían casos pendientes en Venezuela, y agregó que todos los deportados se someterían a pruebas médicas y verificaciones de antecedentes antes de poder ir a casa.

Arturo Suárez, cuyas canciones de reguetón surgieron en las redes sociales después de ser enviado a El Salvador, llegó el martes a la casa de su familia de clase trabajadora en la capital, Caracas. Su hermana lo abrazó después de que salió de un vehículo del servicio de inteligencia de Venezuela.

“Es un infierno. Conocimos a mucha gente inocente”, dijo Suárez a los periodistas, refiriéndose a la prisión en la que estuvo detenido. "A todos los que nos maltrataron, a todas esas personas que negociaron con nuestra vida y nuestra libertad, yo sólo les digo, y bien los dice la palabra: La venganza y la justicia son mías, y van a rendir cuentas a papito Dios”.

The Associated Press no pudo verificar las acusaciones de abuso que Suárez y otros migrantes narraron en los videos transmitidos por los medios de comunicación estatales.

El fiscal general Tarek William Saab dijo el lunes que había abierto una investigación contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, basándose en las acusaciones de los deportados. La oficina de Bukele no respondió a las solicitudes de comentarios.

Cita para solicitar asilo

Los hombres dejaron El Salvador como parte de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, que recibió a 10 ciudadanos y residentes permanentes que el gobierno de Maduro había encarcelado por acusaciones de conspirar para desestabilizar Venezuela.

Mora dijo que su esposo emigró después de que la mina de carbón en la que había trabajado durante mucho tiempo redujera a la mitad su salario y su tienda de comida callejera cerrara en 2023. Uzcátegui dejó Lobatera en marzo de 2024 con la promesa de un conocido de ayudarlo a encontrar un trabajo de construcción en Orlando.

En su camino hacia el norte, Uzcátegui cruzó la desafiante región del Darién que separa Colombia y Panamá, y a mediados de abril había llegado a la Ciudad de México. Allí, trabajó en un puesto de mariscos en un mercado público hasta principios de diciembre, cuando finalmente se le concedió una cita a través de una aplicación móvil del gobierno de Estados Unidos para solicitar asilo en un cruce fronterizo.

Pero Uzcátegui nunca caminó libre en Estados Unidos, donde las autoridades miraron sus tatuajes con sospecha, comentó Mora.

Fue enviado a un centro de detención en Texas hasta que él y otros venezolanos fueron puestos en los aviones que aterrizaron en El Salvador. Aun así, dijo que no se arrepiente de haber apoyado la decisión de su esposo de emigrar.

“Es la situación del país la que obliga a que uno tenga que tomar estas decisiones”, señaló. “Entonces, si aquí las condiciones (económicas) se prestaran... no hubiese sido necesario que se fuera para poder cambiar la casa o para poderle dar un mejor estudio a mi hija".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.