Migrantes venezolanos son "clave" en la economía de América Latina, destaca OIM

Los migrantes venezolanos realizan un aporte económico "clave" a los países donde residen, lo que desvirtúa afirmaciones de que solo representan una carga, señala un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) difundido el miércoles.

Más de siete millones de venezolanos viven fuera de su país por la crisis que soporta la nación petrolera bajo el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo gobierno es desconocido por una parte de la comunidad internacional.

La mayoría vive en América Latina y el Caribe, donde han protagonizado una de las diásporas más grandes en la historia de la región.

"La población migrante venezolana ha emergido como un motor económico clave en los países de acogida, dinamizando el comercio y fortaleciendo el tejido productivo a través de su patrón de gasto", señala el informe.

El documento analiza la situación de la migración venezolana entre los años 2021 y 2025 en Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana.

Solo en consumo, los migrantes venezolanos aportaron en ese período US$10.600 millones, destacó Julio Croci, de la oficina de la OIM para América Latina y el Caribe, durante la presentación del informe.

El gasto se destina principalmente a alimentación, vivienda y servicios. Además, su aporte a los sistemas de salud y educación echa por tierra el argumento de que la población migrante "sobrecarga" el sector público, agregó Croci.

Adicionalmente, contribuyen con otros US$2.000 millones en el pago de tasas e impuestos, lo que representa casi un 10% del total.

Sin embargo, el documento advierte que más del 80% trabajan de manera informal, lo que dificulta su integración y el pago de mayores tributos.

Los migrantes venezolanos representan "un potencial considerable para el crecimiento económico de los países receptores", por lo que es "crucial" que se facilite su regularización para facilitar su ingreso al mercado laboral formal, subraya el documento.